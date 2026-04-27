श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड की तारीफ की, बताया 'प्रतिभाशाली'

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर पिछले कुछ समय से राहुल मोदी के साथ अपने रूमर्ड संबंधों को लेकर सुर्खियों में हैं।

हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन फोटोग्राफरों द्वारा उन्हें अक्सर एक साथ कैमरे में कैद किया जाता है।

श्रद्धा कपूर ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने रूमर्ड प्रेमी की प्रशंसा की।

उन्होंने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में राहुल मोदी के नवीनतम विज्ञापन पर टिप्पणी की, जिसमें 'सैय्यारा' की अभिनेत्री अनीत पड्डा शामिल हैं।

फिल्म 'स्त्री' की अभिनेत्री ने अनीत की तारीफ करते हुए लिखा, "बेहतरीन अभिनय का परफेक्ट मिश्रण।"

श्रद्धा ने राहुल मोदी को 'प्रतिभाशाली' कहते हुए लिखा, "और क्यूटनेस से याद आया, ये लेखक-निर्देशक कितने प्रतिभाशाली हैं उफ राहुल मोदी।"

श्रद्धा और राहुल के बीच रिश्ते की अटकलें 2024 की शुरुआत में तब शुरू हुई, जब कथित तौर पर दोनों को मुंबई में एक डिनर डेट से एक साथ निकलते हुए देखा गया।

उसके बाद इन दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है। यहां तक कि उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भव्य प्री-वेडिंग समारोह में भी एक साथ शिरकत की थी।

पिछले साल जून में श्रद्धा ने लेखक प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर आधिकारिक रूप देने का फैसला किया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राहुल मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की।

सफेद कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए श्रद्धा ने राहुल का हाथ प्यार से पकड़ा है। तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, "दिल रख ले, नींद तो वापस दे दे यार" (मेरा दिल ले लो, लेकिन कम से कम मेरी नींद तो लौटा दो)।

इसके अलावा, श्रद्धा एक तस्वीर में 'आर' अक्षर वाला पेंडेंट पहने हुए भी नजर आईं।

अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के बारे में बात करते हुए श्रद्धा कपूर मराठी लोक कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित बायोपिक 'ईथा' में मुख्य भूमिका निभाएंगी।

इसके अलावा, वह अपनी लोकप्रिय 'स्त्री' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी में भी अभिनय करेंगी।

उनकी आने वाली फिल्मों में फिल्म निर्माता निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित 'नागिन' भी शामिल है।

--आईएएनएस

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