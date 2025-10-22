मनोरंजन

श्रद्धा आर्या ने नफरत फैलाने वाले यूजर को दिया करारा जवाब, फैंस ने की तारीफ

Oct 22, 2025, 03:31 PM

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने हाल ही में एक नफरत फैलाने वाले ट्रोल को सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया। इसके लिए श्रद्धा के फैंस उनकी खूब तारीफ करते दिखाई दिए।

एक यूजर ने श्रद्धा आर्या को अपने जुड़वां बच्चों के चेहरे न दिखाने और सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की इच्छा पर सवाल उठाए और ट्रोल किया। इस पर श्रद्धा ने उसे रिप्लाई करते हुए करारा जवाब दिया।

उन्होंने ट्रोल की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह खुद तो अपना नाम और चेहरा छुपा रहा है लेकिन उसे श्रद्धा के बच्चों की तस्वीरें देखनी हैं। ट्रोल ने एक घटना का भी जिक्र किया। इसमें उसने श्रद्धा को ट्रोल करते हुए बताया कि हाल ही में एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनके बच्चों की तस्वीरें लेने की कोशिश की तो श्रद्धा घबरा गईं और उन्हें ऐसा करने से रोका।

लेकिन बाद में खुद ही उनका फोटोशूट करवाती दिखाई दीं। श्रद्धा आर्या ने उस कमेंट को अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर री-पोस्ट किया और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "वाह, यह देखो, यह बात किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आ रही है जो अपना चेहरा छुपाता है और मेरे बच्चों के चेहरे देखना चाहता है। तुम बहुत ही चालू हो, अपना सही नाम भी नहीं बताना और मुझे ट्रोल कर रहे हो।"

अभिनेत्री की इस प्रतिक्रिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धा आर्या अक्सर कहती रही हैं कि वह अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करती हैं।

आर्या अक्सर अपने बच्चों के साथ खास मौकों को अपने सोशल मीडिया पर बिना उनका चेहरा दिखाए शेयर करती हैं। हाल ही में जब उनके जुड़वां बच्चे 10 महीने के हो गए, तब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसमें केक के डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा था कि नन्हे-मुन्नों के दांत निकलने वाले हैं।

बता दें कि श्रद्धा आर्या ने राहुल नागल के साथ 2021 में शादी की थी। श्रद्धा और उनके पति, नौसेना अधिकारी राहुल नागर, ने 2024 में अपने जुड़वां बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, का स्वागत किया।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

