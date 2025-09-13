मनोरंजन

श्रद्धा आर्या ने खास अंदाज में दी अंजुम फकीह को जन्मदिन की बधाई

Sep 13, 2025, 02:50 AM

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेत्री अंजुम फकीह अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनकी ऑनस्क्रीन बहन, अभिनेत्री श्रद्धा आर्या, ने उन्हें जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें दोनों पारंपरिक परिधान में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ श्रद्धा ने कैप्शन दिया, "आज मेरे यार का जन्मदिन है। अंजुम फकीह। बस जैसी है तू वैसी रहना, बहना।"

श्रद्धा और अंजुम ने साथ में एकता कपूर की लोकप्रिय धारावाहिक 'कुंडली भाग्य' में काम किया था। शो में श्रद्धा ने प्रीता लूथरा का किरदार निभाया था, जबकि अंजुम ने उनकी बहन सृष्टि का किरदार निभाया था। इस शो में दोनों के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हालांकि, अंजुम ने शो को कुछ सालों के बाद छोड़ दिया था।

अभिनेत्री इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं। शो में जाने से पहले उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यंग जनरेशन नए और अनोखे कंटेंट की मांग करती है, यह शो ऐसे कंटेंट के साथ ही बनाई जा रही है जिसे युवा पसंद करेंगे, ऐसा भरोसा है।

उन्होंने कहा था, "हमारे यहां प्रतिभा और क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। 'छोरियां चलीं गांव' के कॉन्सेप्ट को बनाने वाले को सलाम। हम दर्शकों के लिए कुछ नया और ऐसा कंटेंट लेकर आएं हैं जो जड़ों से जुड़ा हो। यह शो गांव की असल जिंदगी को पेश करता है, जिसमें भारत की आत्मा बसती है। मुझे उम्मीद है कि इसे सभी लोग पसंद करेंगे।"

ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को रणविजय सिंह होस्ट कर रहे हैं। इसमें अंजुम फकीह के साथ अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड और सुरभि समृद्धि जैसे कंटेस्टेंट हैं। यह शो जीटीवी पर प्रसारित हो रहा है।

इसके लेटेस्ट एपिसोड दर्शक जी5 ऐप पर भी देख सकते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

