शरद मल्होत्रा ने 'ये है सनक' के लिए की खास तैयारी, पुलिस अधिकारी पर आधारित फिल्मों से ली प्रेरणा

मुंबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। 'बनू मैं तेरी दुल्हन' और 'कमस तेरे प्यार की' जैसे टीवी सीरियल्स से घर-घर में मशहूर हुए टीवी अभिनेता शरद मल्होत्रा अब अपनी आने वाली नई वेब सीरीज 'ये है सनक' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें वह एक बहादुर पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आने वाले हैं।

शरद मल्होत्रा ने अपनी इस भूमिका को मजबूती से निभाने के लिए कुछ मशहूर पुलिस किरदारों को गौर से देखा है। शरद ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 'सिंघम', 'सरफरोश', और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों से प्रेरणा ली ताकि अपने रोल में असली पुलिस अधिकारी जैसी एक्टिंग कर सकें। इन फिल्मों ने उन्हें चेहरे के भाव और अंदाज समझने में मदद की।

शरद ने कहा, ''मैं 'ये है सनक' में प्रदीप सिंह का किरदार निभा रहा हूं, जो एक बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी है। इस भूमिका को निभाना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा और संतोषजनक भी। मैं चाहता था कि मेरा किरदार पूरी तरह नया और इस कहानी के लिए खास लगे, इसलिए मैंने इसे कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की।''

उन्होंने आगे कहा, "मैंने कोशिश की थी कि मेरा किरदार प्रदीप सिंह सिर्फ एक कॉपी न लगे, बल्कि अपने आप में एक नया रोल हो जो इस कहानी से जुड़ा हो। इसके लिए मैंने खुद को थोड़ा-बहुत पुलिस वाले जैसा समझा और बाकी की तैयारी मैंने 'सिंघम', 'सरफरोश', और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों से पुलिस किरदारों को देखकर पूरी की।"

इस सीरीज में वह शिवांगी वर्मा, अंकित राज और सिमरन सचदेव के साथ काम कर रहे हैं। इस पर शरद ने कहा कि उन्होंने शूटिंग और रिहर्सल के दौरान अपनी टीम के साथ अच्छा तालमेल बनाया। उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी रही, जो दर्शकों को भी स्क्रीन पर साफ नजर आएगी। वे दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

'ये है सनक' एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें कई रहस्यमय और अप्रत्याशित घटनाओं के साथ-साथ जटिल रिश्ते देखने को मिलेंगे। कहानी में ऐसे राज छिपे हैं, जो धीरे-धीरे सामने आते हैं। यह वेब सीरीज 1 अक्टूबर को 'हंगामा' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

