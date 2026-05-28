शरद केलकर ने टेलीविजन पर शादी की कहानियों के विकास पर विचार व्यक्त किए

मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)। अभिनेता शरद केलकर ने भारतीय टेलीविजन में विवाह के बदलते स्वरूप पर अपनी राय व्यक्त की है।

अभिनेता टेलीविजन शो 'तुम से तुम तक' में आर्या की भूमिका निभाते हैं। शो के आगामी एपिसोड में एक शादी का दृश्य दिखाया जाएगा, जो अभिनेता शरद केलकर के लिए एक भावुक पल होगा। शरद केलकर ने वर्षों पहले प्रतिष्ठित शो 'सात फेरे' से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था, जो रिश्तों और विवाह पर आधारित था।

पिछले कुछ वर्षों में, टेलीविजन पर शादियों का चित्रण काफी विकसित हो गया है, जो केवल भव्यता और उत्सव से परे जाकर भावनात्मक गहराई, यथार्थवाद और जटिल रिश्तों से भरी कहानियों में तब्दील हो गया है।

इस सफर और समय के साथ शादियों से जुड़ी कहानियों में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए शरद केलकर ने कहा, "इतने सालों बाद जी टीवी पर शादी के ट्रैक पर वापसी करना मेरे लिए अजीब तरह से पुरानी यादें ताजा कर देता है, क्योंकि मेरे टेलीविजन करियर की शुरुआत भी 'सात फेरे' जैसे शो से हुई थी, जहां रिश्ते और शादी कहानी के भावनात्मक केंद्र में थे। लेकिन सच कहूं तो. पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव टेलीविजन पर शादी को देखने के हमारे नजरिए में आया है।

पहले शादियों को अक्सर सिर्फ भव्य समारोहों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब दर्शक रिश्तों की भावनात्मक सच्चाई, कमियों, साथ, संघर्षों और साथ रहने के लिए लोगों द्वारा किए गए फैसलों से ज्यादा जुड़ते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "एक अभिनेता के तौर पर भी, मुझे लगता है कि मुझमें काफी बदलाव आया है। पहले, आप दृश्यों का अभिनय करते थे: आज, आप मौन, भावनाओं और किरदारों के भार को कहीं अधिक गहराई से समझते हैं। आर्या का किरदार भावनात्मक रूप से बहुआयामी है, बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कई मायनों में कमजोर है, और यही बात इस शादी के ट्रैक को मेरे लिए और भी खास बनाती है।

साथ ही, कहीं न कहीं, एक अभिनेता के रूप में, हम दर्शकों के साथ बढ़ते हैं। आज, दर्शक पूर्णता से अधिक ईमानदारी पर ध्यान देते हैं, और इस बदलाव ने कहानी कहने को कहीं अधिक रोचक बना दिया है। इसलिए इतने वर्षों के बाद अब शादी का ट्रैक करना, तमाशे से कहीं अधिक उस यात्रा का जश्न मनाने जैसा लगता है जिसमें दर्शकों ने भावनात्मक रूप से निवेश किया है।"

'तुम से तुम तक' जी टीवी पर प्रसारित होता है।

--आईएएनएस

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