श्रुति हासन ने तस्वीरों के जरिए बताई 'कुली' की यादें, कहा- नया सबक मिला

Aug 31, 2025, 06:37 PM

चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रुति हासन ने फिल्म 'कुली' में प्रीति राजशेखर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को लोकेश कनकराज ने डायरेक्ट किया और इसमें सुपरस्टार रजनीकांत सहित भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारे दिखाई दिए।

रविवार को अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर 'कुली' की शूटिंग की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इसके साथ ही बताया कि इस किरदार ने उनको काफी कुछ सिखाया।

श्रुति हासन ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "प्रीति की डायरी, 'कुली' की यादें, बेहतरीन दोस्तों का साथ और एक ऐसी फिल्म बनाने का सफर, जिसका हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास और मजेदार रहा। हमेशा की तरह आपके प्यार और सराहना के लिए दिल से शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस मलयालम अभिनेता सौबिन शाहिर, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और अन्य कलाकारों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इनमें से एक में वो एक पिल्ले के साथ भी खेलती दिख रही हैं। इस दौरान उनका जन्मदिन भी मनाया गया, जिसकी फोटो भी इसमें शेयर की गई हैं।

तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की है। इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, अभिनेता सौबिन शाहिर और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी अहम किरदार निभाते दिखाई दिए।

श्रुति ने निर्देशक लोकेश कनकराज के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था, "ऐसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करना और लोकेश द्वारा निर्देशित होना एक अविश्वसनीय सीखने का अनुभव था। इसने मुझे अपने अभिनय के नए पहलुओं को तलाशने के लिए प्रेरित किया।"

श्रुति हासन एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ ही एक सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं। श्रुति रॉक बैंड 'द एक्स्ट्रामेंटल्स' की सदस्य भी हैं। वह अपने बैंड के साथ कई म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं।

श्रुति ने 'एज', 'शी इज अ हीरो', और 'मॉन्स्टर मशीन' जैसे अंग्रेजी गाने भी गाए हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

