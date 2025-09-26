श्रुति हासन ने गायिकी के प्रति जताया प्यार, पोस्ट किया वीडियो

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रुति हासन ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों को अपनी गायिकी से हैरान कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी संगीतमय प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में श्रुति पियानो की मधुर धुनों के साथ अपनी सुरीली आवाज में गाना गाती नजर आ रही हैं।

वीडियो में श्रुति ने काले रंग का स्टाइलिश स्लीवलेस बॉडीकॉन टॉप और जींस पहनी है, जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही हैं। उनके खुले बाल उनके लुक को और निखार रहे हैं। पियानो की धुनों के साथ वह अपनी मधुर आवाज में गाना बड़े मन से गा रही हैं।

इस वीडियो ने उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया और उनकी बहुआयामी प्रतिभा को एक बार फिर उजागर किया।

श्रुति ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने लिखा, "काफी समय हो गया है कोई नया गाना लिखे। सच कहूं तो, मैं लिख नहीं पा रही हूं। यह कभी परफेक्शन की खोज के बारे में नहीं था। जब दिल से भावनाएं निकलती हैं, तो सही समय पर सबकुछ अपने आप सिखा देती हैं। बस वही होना चाहिए जो मैं हूं और वहीं रहना चाहिए जहां मुझे होना चाहिए।"

श्रुति हासन न केवल अपनी अभिनय कला के लिए जानी जाती हैं, बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने अपनी आवाज में कई गाने भी गाए हैं और संगीत रचना में भी योगदान दिया है।

सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट को खूब सराहना मिल रही है और प्रशंसक उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में बहुचर्चित फिल्म 'कुली' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उन्होंने प्रीति राजशेखर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार रजनीकांत, तेलुगु सिनेमा के दिग्गज नागार्जुन अक्किनेनी, मलयालम एक्टर सौबिन शाहिर, और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान भी नजर आए थे।

अब श्रुति जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'सालार पार्ट 2: शौर्यंगा पर्वम' में दिखाई देंगी। इसका पहला पार्ट 'सालार: पार्ट 1–सीजफायर' साल 2023 में रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों से काफी प्यार मिला था।

फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं और उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रेया रेड्डी, जगपति बाबू, और बॉबी सिम्हा समेत कई कलाकार नजर आएंगे।

