‘शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी’ के 13 साल पूरे, बोमन ईरानी ने खास अंदाज में किया याद

मुंबई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार बोमन ईरानी की फिल्म ‘शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी’ को रविवार को 13 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया क्यों ये फिल्म उनके लिए आज भी खास है।

इस पोस्ट में उन्होंने मूवी के कुछ सीन्स एनिमेटेड अंदाज में पेश किए हैं। इसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, "कुछ फिल्में किरदार की वजह से खास होती हैं, कुछ लोगों की वजह से, और शिरीन फरहाद तो निकल पड़ी दोनों ही वजहों से मेरे लिए खास है। फरहाद पस्ताकिया बनना, शिरीन यानी फराह खान के साथ काम करना और बेला का निर्देशन, इन सबने इस मूवी को एक अविस्मरणीय यात्रा बना दिया। कॉमेडी से भरपूर और दिल को छू लेने वाली एक फिल्म। आज फिर से इसका जश्न मनाना कितना सुखद है।"

फिल्म में 45 साल के पारसी शख्स की कहानी थी, जो कुंवारा है। वह अपनी मां और दादी के साथ रहता है, और एक दिन उसकी लाइफ में शिरीन की एंट्री होती है। इसके बाद तीनों की जिंदगी में नए ट्विस्ट आते हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने लिखा था। इसकी डायरेक्टर बेला भंसाली थी।

बोमन ईरानी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनको हाल ही में फिल्म 'त्नवी द ग्रेट' में देखा गया था। इसे 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा बोमन ने को बहुत जल्द ही फिल्म 'खोसला का घोसला' पार्ट 2 में देखा जाएगा। इसकी शूटिंग नवंबर 2025 में शुरू होने वाली है।

कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में बोमन ईरानी ने शाहरुख के साथ काम करने के अपने अनुभव की बात की थी। इसमें उन्होंने कहा, "शाहरुख को सेट पर रहना बहुत पसंद है। उन्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। मेरे लिए उनका एक शरारती पक्ष भी है। वह बहुत उदार हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। उनके सुइट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। एक तरफ सारे स्नैक्स रखे होते हैं। लोग आते-जाते हैं, स्नैक्स लेते हैं। जब उनके पास समय होता है, तो वह उनके साथ खेलते हैं। सेट हमेशा मजेदार रहता है।"

--आईएएनएस

जेपी/केआर