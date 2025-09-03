sharad kelkar Tv Show: 'तुम से तुम तक' के सेट पर शरद केलकर को है इस खास चीज का इंतजार

मुंबई: अभिनेता शरद केलकर नए टीवी शो ‘तुम से तुम तक’ को लेकर प्रशंसकों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभिनेता ने बताया कि उन्हें सेट पर अपनी सह-कलाकार सोमा राठौड़ के घर के खाने का बेसब्री से इंतजार रहता है।

उन्होंने कहा, "'तुम से तुम तक' की शूटिंग का सबसे बड़ा आनंद है, सोमा जी का लंच बॉक्स। मैं उनके शूटिंग वाले दिन का इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका स्वादिष्ट घर का खाना सेट पर आएगा। वह मेरी पसंदीदा सब्जियां जानती हैं और बड़े प्यार से मेरे लिए बनाती हैं।''

केलकर ने आगे कहा, ''जब वह अपना लंच बॉक्स खोलती हैं और हम सबको खाने के लिए बुलाती हैं, तो वह पल वाकई खास होता है। सेट का माहौल बदल जाता है। हम सब एक साथ बैठकर हंसी-मजाक करते हैं और खाने का लुत्फ उठाते हैं, जैसे एक बड़ा परिवार। हर निवाला मेरे लिए खास है, और यह लंबे शूटिंग दिनों में भी घर जैसी गर्माहट लाता है।"

सेट पर ऐसा अपनापन शरद और बाकी कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाता है। शो के एपिसोड की बात करें, तो इसमें आर्यवर्धन (शरद केलकर) को बिपिन (राहुल बजाज) की सच्चाई का पता चल चुका है। अब सवाल यह है कि क्या वह अनु (निहारिका चौकसे) की शादी को वक्त रहते रोक पाएगा, या उसकी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी?

प्रतीक शर्मा और पार्थ शाह के प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो एलएसडी के बैनर तले बने इस धारावाहिक में शरद केलकर और निहारिका चौकसे मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह शो जी मराठी के धारावाहिक 'तुला पाहते रे' का रीमेक है। कहानी अनु, एक 20 साल की लड़की, और आर्यवर्धन, एक 46 साल के दृढ़ निश्चयी व्यवसायी, के इर्द-गिर्द घूमती है।

शो 'तुम से तुम तक' रोजाना रात 8:30 बजे जी टीवी पर प्रसारित होता है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता की अपकमिंग वेब सीरीज अक्टूबर में रिलीज होगी। इसके अलावा, एक फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है।