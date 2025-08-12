मनोरंजन

Shankar Marisan Review: निर्देशक शंकर ने ‘मरीसन’ में वडिवेलु की अदाकारी को सराहा, बताया, ‘शानदार कलाकार’

शंकर ने ‘मरीसन’ में वडिवेलु और फहाद फासिल की परफॉर्मेंस को सराहा
Aug 12, 2025, 09:14 AM
निर्देशक शंकर ने ‘मरीसन’ में वडिवेलु की अदाकारी को सराहा, बताया, ‘शानदार कलाकार’

चेन्नई: तमिल सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स में से एक शंकर फिल्म 'मरीसन' के फैन हो गए। इसे सुदीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। यह एक ट्रैवल-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें फहाद फासिल और वडिवेलु लीड रोल में हैं।

शंकर इस मूवी में वडिवेलु की एक्टिंग देख उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टर की जमकर प्रशंसा की।

एक्टर वडिवेलु ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है। शंकर ने लिखा, "अभी-अभी फिल्म देखी, पहला भाग कहानी के लिए आधार तैयार करता है और एक अप्रत्याशित दूसरा भाग। वडिवेलु का स्क्रीन पर बेबाक रूप और उनके किरदार में अत्यंत विरोधाभास, फिल्म को गहराई और मजबूती प्रदान करता है। वह दृश्य जहां वह टूट जाता है... वाह, क्या शानदार कलाकार है। फहाद फासिल ने सहजता से हमें एक और सराहनीय परफॉर्मेंस दी है। निर्देशक और लेखक को उनके बेहतरीन काम के लिए बधाई। आरबी चौधरी सलाम, जो वर्षों से लगातार अच्छी पटकथाएं देते आए हैं।"

सिर्फ शंकर ही नहीं हैं, जिन्होंने इस फिल्म की सराहना की हो। इससे पहले तमिल सिनेमा के कई स्टार्स इसकी तारीफ कर चुके हैं। इनमें कमल हासन का नाम भी शामिल है।

फहाद फासिल और वडिवेलु स्टारर फिल्म की तारीफ करते हुए कमल हासन ने एक्स पर लिखा, "यह फिल्म चतुराई के साथ गहरी बात कहने में सक्षम है। खूब हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। मैं टीम के प्रयास की सराहना करता हूं। मैंने फिल्म की टीम से बात की और उनकी इस शानदार कोशिश के लिए बधाई दी।"

फिल्म में विवेक प्रसन्ना, रेणुका और सितारा जैसे दमदार कलाकार भी हैं। इसका म्यूजिक युवन शंकर राजा ने तैयार किया है। यह फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

 

