Shankar Mahadevan Ganeshotsav : गणेशोत्सव पर शंकर महादेवन ने तबला सम्राट जाकिर हुसैन को दी श्रद्धांजलि

शंकर महादेवन ने गणेशोत्सव में ‘श्रृंगार’ गाकर जाकिर हुसैन को दी श्रद्धांजलि।
Sep 05, 2025, 06:58 AM
मुंबई: महाराष्ट्र में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। मशहूर सिंगर शंकर महादेवन के घर गणेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान उन्होंने तबला सम्राट जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी।

गायक शंकर महादेवन ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वो गुलाबी रंग का कुर्ता-पायजामा पहने भजन गाते दिखाई दिए। वीडियो में संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान भी हैं, वो म्यूजिक को संभालते दिखाई दे रहे हैं। भजन के बाद शंकर महादेवन ने सलीम-सुलेमान का गाना 'श्रृंगार' भी गाया।

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कुछ पल आपके साथ सदा के लिए रह जाते हैं। अपने घर में बप्पा के सामने अपनों के बीच पहली बार श्रृंगार गाना एक ऐसा ही आशीर्वाद था। यह गीत महान उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की स्मृति में एक विनम्र भेंट है। इसे जरूर सुनें और अपना प्यार दें।"

इस गाने को गायिका-गीतकार श्रद्धा पंडित ने लिखा है। 'श्रृंगार' एक क्लासिकल पॉप सॉन्ग है। इस गाने को गायक शंकर महादेवन ने अपनी आवाज दी है और रचना सलीम-सुलेमान ने की है।

संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान ने इससे पहले एक इंटरव्यू में इस गाने को उनकी और शंकर महादेवन की ओर से दिवंगत तबला वादक जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि बताया था। सलीम-सुलेमान उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और शंकर महादेवन के साथ मिलकर एक गाना बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब सलीम ने कहा था कि इस गाने में एक प्रेमिका की खूबसूरती को ट्रिब्यूट दिया गया है।

एक इंटरव्यू में शंकर महादेवन ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत महान कलाकार थे, उन्हें संगीत की असीम जानकारी थी। शंकर ने बताया कि मंच पर उनके साथ प्रस्तुति देने से लेकर दुनिया भर की यात्रा करने तक, उनकी उपस्थिति में हमने सिर्फ संगीत ही नहीं सीखा, बल्कि विनम्रता, सौहार्द, टीम वर्क और संगीत के जरिए सकारात्मकता फैलाने की कला भी सीखी। शंकर महादेवन ने जाकिर हुसैन को संगीत के जगत का इंसाइक्लोपीडिया कहा था।

 

 

