मनोरंजन

शनाया कपूर एक नए और रोमांचक प्रोजेक्ट में व्यस्त, कहा- जल्द दूंगी जानकारी

Aug 08, 2025, 09:29 AM
शनाया कपूर एक नए और रोमांचक प्रोजेक्ट में व्यस्त, कहा- जल्द दूंगी जानकारी

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड में 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू करने वाली शनाया कपूर अब एक नए और रोमांचक प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नए प्रोजेक्ट की झलक दिखाई।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह ज्वेलरी डिजाइनिंग से जुड़ी एक्टिविटीज में व्यस्त नजर आईं। इसके अलावा, तस्वीरों में वह मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करवाती दिखीं, जिससे लगता है कि वह अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग की तैयारी कर रही हैं।

अपनी पोस्ट के कैप्शन में शनाया ने लिखा, "जिंदगी... कुछ शांति, कुछ हलचल और एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमेशा से पसंदीदा चीज को सह-निर्माण करना मेरे लिए शानदार रहा। जल्द ही और जानकारी दूंगी... अगर आप गौर से देखें तो इसमें झलकियां मिलेंगी।"

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शनाया का यह नया प्रोजेक्ट क्या है। शनाया की पहली फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' है, जिसका निर्देशन संतोष सिंह ने किया है। 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म में उनके साथ एक्टर विक्रांत मैसी हैं।

इसका निर्माण जी स्टूडियोज और मिनी फिल्म्स के बैनर तले मानसी बगला और वरुण बगला ने किया है। यह फिल्म रस्किन बॉन्ड की मशहूर कहानी ‘द आइज हैव इट’ से प्रेरित है।

अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके माता-पिता, संजय कपूर और महीप कपूर, उनके सबसे बड़े आलोचक रहे हैं।

शनाया ने कहा था, "मेरे पिता हमेशा मेरे सबसे ईमानदार आलोचक रहे हैं। जब मैं फिल्म की तैयारी कर रही थी और अपने प्रैक्टिस के वीडियो उनके साथ साझा करती थी, तो वह मुझे स्पष्ट फीडबैक देते थे कि मुझे कहां सुधार करना है और मेरी ताकत क्या है। मां भी उनके काम को देखकर ईमानदारी से राय देती हैं। माता-पिता की ईमानदारी उन्हें इस इंडस्ट्री में मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

