मनोरंजन

Shan Concert 2025 : किशोर कुमार के नाम शान का कॉन्सर्ट : 70 से ज्यादा गाने और होंगी मजेदार प्रतियोगिताएं

शान का कॉन्सर्ट 'फॉरएवर किशोर' 19 सितंबर को मुंबई में होगा, पेश होंगे 70 से ज्यादा गीत।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 13, 2025, 01:57 PM
किशोर कुमार के नाम शान का कॉन्सर्ट : 70 से ज्यादा गाने और होंगी मजेदार प्रतियोगिताएं

मुंबई: मशहूर गायक शान अपनी मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं। अब वह एक ऐसा खास कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं जो महान गायक किशोर कुमार को समर्पित होगा। किशोर कुमार के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, और शान खुद उनके बड़े प्रशंसक हैं। इस कॉन्सर्ट में वह न केवल उनके गाने गाएंगे, बल्कि उनके संगीत को एक नए रूप में पेश करेंगे। इस बारे में शान ने आईएएनएस से कुछ अहम बातें साझा कीं।

आईएएनएस से बात करते हुए शान ने कहा, ''इस शो के लिए 70 से ज्यादा गाने रखे गए हैं। कुछ गानों में केवल कोरस होंगे। कुछ गाने एक-दूसरे के साथ मिक्स किए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्सर्ट में आए लोग किशोर दा के फैन जरूर होंगे। इसलिए मैंने कुछ इंटरैक्टिव चीजें भी रखी हैं। हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें मैं किशोर कुमार की कोई धुन गुनगुनाऊंगा और श्रोताओं को वह गाना पहचानना होगा। दर्शकों के लिए यकीनन यह एक भावनात्मक सफर होगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''कॉन्सर्ट के आखिर के तीस मिनट 'धमाल' का हिस्सा होंगे, जिसमें किशोर कुमार के मस्ती भरे, नाचने वाले गाने होंगे। 'मेरे महबूब' और 'झुमरू' जैसे गानों में उनकी खास योडलिंग शैली भी शामिल होगी, जो दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी।''

यह खास कार्यक्रम 'फॉरएवर किशोर शान से' 19 सितंबर को मुंबई के एनएमएसीसी में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को नामरता गुप्ता खान और रब्बानी मुस्तफा खान पेश कर रहे हैं, जो शान के गुरु उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के परिवार से हैं।

बता दें कि किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुआ था और निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। किशोर कुमार ने हिंदी सिने जगत को कई लोकप्रिय गीत दिए हैं, जिनमें 'दिल क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए', 'पल पल दिल के पास', 'ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए', 'चिंगारी कोई भड़के', 'तेरे जैसा यार कहां', 'परदेसिया', 'चला जाता हूं', 'जिंदगी की यही रीत है', और 'मेरे सपनों की रानी' जैसे गाने शामिल हैं।

 

 

Bollywood ConcertsBollywood MusicKishore KumarForever Kishore ConcertKishore Kumar SongsMumbai EventsShan

Related posts

Loading...

More from author

Loading...