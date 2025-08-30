मनोरंजन

शमा सिकंदर ने बेबी पिंक साड़ी में बिखेरा जलवा, आयुष्मान खुराना के साथ शेयर की तस्वीरें

Aug 30, 2025, 10:36 AM
मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड और टीवी की जानी-मानी अदाकारा शमा सिकंदर हमेशा अपने स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं। चाहे वे किसी इवेंट में नजर आएं या फिर सोशल मीडिया पर अपनी कोई नई झलक साझा करें, फैंस का ध्यान खींचना उन्हें बखूबी आता है। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में उनकी खूबसूरती के साथ-साथ गणेश चतुर्थी की रौनक भी साफ दिख रही है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में शमा ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके इस पारंपरिक लुक को और भी खास बनाता है उनका स्ट्रैप ब्लाउज, जो इस साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा है। हाथ में उन्होंने नगों से जड़ी अंगूठी, साथ ही डिजाइनर कंगन और कानों में हल्के लेकिन खूबसूरत ईयररिंग्स पहने हुए हैं।

तस्वीरों में बैकग्राउंड में गणपति बप्पा की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरों में उनके साथ एक्टर आयुष्मान खुराना भी नजर आ रहे हैं। वहीं शमा ने इस मौके पर अपनी मां और अपारशक्ति खुराना के साथ भी तस्वीरें लीं, जिन्हें उन्होंने मजाकिया अंदाज में 'जिम का साथी' बताया। कैप्शन में उन्होंने हल्के फनी अंदाज में लिखा, ''मेरी जिंदगी में सबकुछ अच्छा चल रहा है। अब देखो मैं इन फूलों का हिस्सा बन रही हूं कि नहीं?''

शमा के पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। कोई उनकी साड़ी की तारीफ कर रहा है तो कोई उनकी मुस्कान पर फिदा हो गया है।

कई लोगों ने उनकी पोस्ट पर 'गॉर्जियस' और 'एंजल इन साड़ी' जैसे कमेंट्स किए। वहीं, कुछ ने उन्हें देखकर गणपति उत्सव की बधाई भी दी।

एक फैन ने लिखा है, "साड़ी में परी लग रही हो।"

कुछ लोगों ने आयुष्मान खुराना के साथ उनकी तस्वीर देखकर सवाल भी किए कि आप दोनों कब एक साथ नई फिल्म में नजर आएंगे?

--आईएएनएस

पीके/एएस

