Sham Kaushal Video : विक्की कौशल के पिता ने सफाई कर्मचारी की तारीफ में लिखा भावुक पोस्ट

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल के घर में खुशियों का माहौल है। जब से उनकी पत्नी, कटरीना कैफ, ने अपनी प्रेग्नेंसी की खुशी जाहिर की है, तब से पूरा परिवार सुर्खियों में है। इस बीच, विक्की के पिता, शाम कौशल, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटी सी वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह एक आम आदमी की कड़ी मेहनत की झलक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं।

शाम कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक सफाई कर्मचारी उनके घर के बाहर शीशा साफ करता नजर आ रहा है। शाम कौशल ने उस सफाई कर्मचारी से बातचीत की।

वीडियो में जैसे ही वह कर्मचारी शाम कौशल के पास आया, तो उन्होंने कहा, "पहले तो हाथ मिलाइए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।"

उस कर्मचारी ने भी विनम्रता से उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' की भी तारीफ की। उसने कहा कि विक्की ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। यह सुनकर शाम भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस मुलाकात को साझा करते हुए लिखा कि ऐसे इंसान से बात करके उन्हें काफी अच्छा लगा।

शाम कौशल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''बहुत ही अच्छा आदमी है, जो मेरे घर की खिड़की को बाहर से साफ कर रहा है, उससे बात करके मैं भावुक हो गया।''

शाम कौशल का नाम बॉलीवुड में एक्शन निर्देशन के क्षेत्र में काफी मशहूर है। उन्होंने लंबे समय तक फिल्मों के लिए स्टंटमैन के रूप में काम किया और फिर धीरे-धीरे एक्शन निर्देशक बन गए।

उनके करियर की शुरुआत 1990 में मलयालम फिल्म 'इंद्रजालम' से हुई थी, और तब से लेकर अब तक उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी और मशहूर फिल्मों में अपनी मेहनत और हुनर का लोहा मनवाया।

'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'भाग मिल्खा भाग', 'पीके', 'पद्मावत', 'संजू', 'टाइगर जिंदा है', और 'सिंबा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके योगदान को देखा जा सकता है। चार दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, जो किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।