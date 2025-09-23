मनोरंजन

शिल्पा शेट्टी ने मनाई 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' की 31वीं सालगिरह, शेयर किया 'चुरा के दिल मेरा' का वीडियो

Sep 23, 2025

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी सुपरहिट फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' की 31वीं सालगिरह मनाई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। उन्होंने अपने पोस्ट में फिल्म का सुपरहिट गाना 'चुरा के दिल मेरा' का एक वीडियो क्लिप साझा किया, जो आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है।

बता दें कि 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' साल 1994 में रिलीज हुई थी। इसे समीर मल्कन ने डायरेक्ट किया था, वहीं निर्माण वीनस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म में दमदार एक्शन और कॉमेडी ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा।

फिल्म के मुख्य किरदारों में अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे, जबकि उनके अपोजिट शिल्पा शेट्टी और रागेश्वरी थीं। इस फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार 'खिलाड़ी' उनकी पहचान बन गया। वहीं शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म के जरिए अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल से दर्शकों का दिल जीता।

वहीं शक्ति कपूर, जॉनी लीवर और कादर खान ने सहायक भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी। यह फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था, जिसमें 'चुराके दिल मेरा' और 'पास वो आने लगे जरा जरा' जैसे गाने काफी हिट हुए थे।

फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर अर्जुन जोगलेकर की हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद उसका छोटा भाई करण गोली नामक गैंगस्टर से बदला लेने की कोशिश करता है। फिल्म में करण का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। वहीं उनकी गैंगस्टर प्रेमिका मोना के किरदार में शिल्पा शेट्टी हैं। फिल्म में शिल्पा ने डबल रोल किया। उन्होंने मोना के अलावा बसंती की भी भूमिका निभाई है।

मोना गवाही देने की कोशिश करती है लेकिन गोली उसे मार देता है। ऐसे में करण मोना की डुप्लीकेट बसंती की मदद से गोली के खिलाफ सच्चाई सामने लाता है। फिल्म में दीपक कुमार, यानी सैफ अली खान, जो पेशे से अभिनेता है, लेकिन अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान है और करण की बहन शिवांगी से प्यार करता है। कहानी में अपराध, बदला, प्यार और दोस्ती के कई पहलू हैं, जो अंत में एक बड़ी लड़ाई और जीत पर खत्म होती है।

फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी और इसे तेलुगु में भी रीमेक किया गया।

--आईएएनएस

पीके/एएस

