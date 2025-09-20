मनोरंजन

शिल्पा शेट्टी ने मल्टीकलर लहंगे में बिखेरे रंग, फैंस को याद आया गरबा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 20, 2025, 12:37 PM

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस, आकर्षक व्यक्तित्व और अनुशासित जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर त्योहारों के आगमन की खुशी जताई है।

शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कई तरह के पोज देती नजर आ रही हैं। कैमरे के सामने उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है। कभी वह हल्की-सी स्माइल के साथ पोज दे रही हैं, तो कभी गोल घूमकर तरह-तरह के पोज दे रही हैं।

अभिनेत्री ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "इस त्योहार के मौसम के लिए एक रंग काफी नहीं है।"

लुक की बात करें तो शिल्पा ने मल्टीकलर का घाघरा-चोली पहन रखा है। यह घाघरा पीला, हरा, लाल और नीला रंग से सजा हुआ है, जिसमें सुनहरी जरी का वर्क हुआ है। चोली पर बारीक कढ़ाई ने उनके स्लिम फिगर को और निखारा है, जो उनकी फिटनेस रूटीन का प्रमाण देता है। बालों को उन्होंने हाफ चोटी में बांधा है, जिस पर रंग-बिरंगे रिबन लहरा रहे हैं। चेहरे पर उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है।

वहीं, अभिनेत्री ने इस वीडियो के साथ गुजराती गाना 'रमति आवे' को ऐड किया है।

उनका यह पोस्ट देख फैंस को गरबा की याद दिला रहा है, जिसमें हर ट्विस्ट और टर्न होने से रंग बिखरे लग रहे हैं।

शिल्पा शेट्टी के पोस्ट करते ही वीडियो में लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। एक यूजर ने लिखा, "कभी नवरात्रि खेलने आओ वडोदरा," तो दूसरे यूजर ने लिखा, "गरबा क्वीन," और एक और यूजर ने लिखा, "मैम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो।"

गाने की बात करें तो 'रमति आवे' एक गुजराती गाना है, जिसका नाम 'डाकला-2' है। यह एक तरह का गरबा सॉन्ग है और नवरात्रि के आगमन के पहले से ही ये सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है।

शिल्पा शेट्टी को आखिरी बार फिल्म 'सुखी' में देखा गया था। वो बहुत जल्द कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आएंगी। इसमें संजय दत्त, ध्रुव सरजा और नोरा फतेही भी अहम किरदार में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

