शिल्पा शेट्टी ने खास अंदाज में मनाया 'धड़कन' का जश्न

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी अभिनीत म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धड़कन' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह टेलीविजन पर 'धड़कन' का टाइटल ट्रैक देखते हुए कुल्हड़ आइसक्रीम का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं।

वीडियो के आखिरी में शिल्पा कहती हैं, "आइसक्रीम खाते हुए भी वैसी ही फीलिंग आ रही है।"

फिल्म 'धड़कन' को धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था। इसमें शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और महिमा चौधरी मुख्य किरदारों में थे। इसके अलावा फिल्म में शर्मिला टैगोर, परमीत सेठी, किरण कुमार, सुषमा सेठ और मंजीत कुल्लर भी अहम किरदारों में थे।

फिल्म को रतन जैन ने वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के बैनर तले बनाया था। कहा जाता है कि यह फिल्म एमिली ब्रोंटे की किताब 'वदरिंग हाइट्स' से थोड़ी बहुत प्रेरित है।

फिल्म की कहानी दो प्रेमियों, अंजलि (शिल्पा शेट्टी) और देव (सुनील शेट्टी), के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजलि के परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती राम (अक्षय कुमार) से कर देते हैं।

कुछ साल बाद देव, अंजलि से मिलने आता है, लेकिन तब तक अंजलि अपने पति राम से प्यार करने लगती है। 'धड़कन' 11 अगस्त 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी उस साल का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था, जो 'मोहब्बतें' के बाद था।

शिल्पा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी - द एविल' में सत्यवती का रोल निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म के निर्देशक प्रेम हैं, जिसमें संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीशमा ननैया और नोरा फतेही जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका में होंगे। यह फिल्म वेंकट के. नारायण के प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शंस के तहत बनी है और इसे 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम