शिल्पा शिरोडकर ने रजनीकांत को किया याद, शेयर की ‘हम’ फिल्म से रेयर फोटो

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने आज थलाइवा रजनीकांत के साथ फिल्म में काम करने के अनुभव को याद करते हुए पोस्ट किया। रजनीकांत को फिल्माम इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। शिल्पा ने भी उनके साथ फिल्म ‘हम’ में काम किया था।

इस फिल्म में गोविंदा, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, और कादर खान जैसे सितारे थे। इसे मुकुल एस. आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सेट से ली गई एक फोटो शेयर करते हुए रजनीकांत की जर्नी को शिल्पा शिरोडकर ने सलाम किया है।

इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मुझे अपने करियर की शुरुआत में ही रजनी सर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, और मैं कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसी याद है, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। रजनी सर, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दयालुता के मूल्यों को मुझमें भरने के लिए आपका धन्यवाद, जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप सचमुच मेरे और हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, “आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। आप अपनी शैली और पर्दे पर अपने जादू से इंडस्ट्री पर राज करते हैं और हम आगे आने वाले समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर बधाई। भारतीय सिनेमा आपके लिए धन्य है। आपको हमेशा प्यार, शिल्पा शिरोडकर।”

इससे पहले बुधवार को शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया था कि उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी थी। उन्होंने बस कंपनी पर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेत्री ने बस से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई अपनी कार की तस्वीरें भी साझा की थी।

उन्होंने कहा था कि बस वाले सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल रहे थे, जो सही नहीं है। उनके मुताबिक एक बेचारा ड्राइवर भला कितना कमाता होगा, इसलिए एक्ट्रेस ने बस कंपनी के खिलाफ एफआईआर करवाई थी।

–आईएएनएस

जेपी/जीकेटी