Shalini Pandey Interview : 'अर्जुन रेड्डी' ने मुझे अभिनेत्री के रूप में नई पहचान दी: शालिनी पांडे

‘अर्जुन रेड्डी’ ने शालिनी पांडे को दी पहचान और आत्मविश्वास
Sep 30, 2025, 04:49 AM
'अर्जुन रेड्डी' ने मुझे अभिनेत्री के रूप में नई पहचान दी: शालिनी पांडे

मुंबई: अभिनेत्री शालिनी पांडे ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' से सुर्खियां बटोरी थीं। यह उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में अभिनेत्री ने इसकी अपार सफलता पर बात की। शालिनी ने बताया कि विजय देवरकोंडा के साथ इस फिल्म ने कैसे एक अभिनेत्री के रूप में अलग-अलग रोल निभाने का आत्मविश्वास दिया।

शालिनी पांडे ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, “जब अर्जुन रेड्डी बन रही थी, हम सब नए थे। यह हमारी पहली फिल्म थी और हम बस साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहते थे। जब यह रिलीज हुई और इसे इतना प्यार मिला। इसने मुझे एक एक्टर के तौर पर पहचान दिलाई। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे एक्टर बनना है और अब अचानक मुझे इसके लिए प्यार मिला। यह पहचान बहुत जरूरी थी। उस समय मैं इतनी नई थी कि मुझे दबाव झेलना भी नहीं आता था। मैं बस हर चीज का आनंद ले रही थी और उम्मीद कर रही थी कि भविष्य में मेरे काम को ऐसा ही प्यार मिले। अर्जुन रेड्डी के दौरान और उसके बाद भी मेरा ध्यान इसी पर था।”

इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में बात करते हुए शालिनी ने कहा, "एक एक्टर के तौर पर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि सीखने के लिहाज से मेरा सफर सचमुच अद्भुत रहा है। पहली ही फिल्म में मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, वह जिस तरह की फिल्म थी और जो लोग उस फिल्म में मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मेरे सफर को बहुत खास बना दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "पहली ही फिल्म में मुझे बहुत अच्छे अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला है, जिससे मैं सचमुच धन्य महसूस करती हूं। उसके बाद से मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, वो कमाल की टीम के साथ किए हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं।"

बता दें कि शालिनी पांडे ने इस फिल्म में एक मेडिकल की छात्रा का रोल प्ले किया था। इसमें विजय देवरकोंडा ने लीड रोल प्ले किया था।

 

 

