मनोरंजन

शोले के 50 साल पूरे, सचिन पिलगांवकर ने सुनाया अपने किरदार से जुड़ा किस्सा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 10:37 AM

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' को 50 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने रहीम चाचा के बेटे का किरदार निभाया था, जिसे लेकर उन्होंने खास किस्सा सुनाया है।

अभिनेता ने हाल ही में आईएएनएस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म में उनका खास सीन हटा दिया था और इसके पीछे की कई वजह बताई थी।

सचिन ने बताया, "मुझे मारने वाला जो सीन था, वो गब्बर के अड्डे पर शूट हुआ था, लेकिन रमेश ने इस सीन को कुछ वजहों से एडिटिंग में हटवा दिया था।

पहली वजह तो ये थी कि फिल्म बहुत लंबी हो रही थी, जिस वजह से इसको हटवाना पड़ा था, और दूसरी ये कि निर्देशक रमेश को लगा था कि एक 16-17 साल के लड़के की हत्या को दिखाना बहुत अजीब लगेगा। फिर फाइनल सीन में एक काली चींटी गब्बर के हाथ में चल रही होती है, जिसे देख गब्बर कहता है, "रामगढ़ का बेटा आया है," और फिर वह उस चींटी को मार देता है। इसके बाद गांव में मेरे किरदार की लाश दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरा किरदार मारा गया है।

सचिन ने बताया कि उस समय एक अभिनेता के तौर पर उन्हें यह सीन कटने का दुख हुआ था।

अभिनेता ने बताया, "उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा एक खास सीन था गब्बर के साथ, और वो हटा दिया गया था। हर अभिनेता को ऐसा लगेगा। लेकिन आज, जब मैं खुद एक निर्देशक हूं, तो मैं समझता हूं कि रमेशजी ने जो किया, वो सही था।"

सचिन का कहना है कि एक निर्देशक और निर्माता के नजरिए से वह रमेश सिप्पी के फैसले की सराहना करते हैं।"

फिल्म 'शोले' में सचिन का किरदार गब्बर (जिसे अमजद खान ने निभाया था) द्वारा मारा जाता है। यह फिल्म शुक्रवार को अपने 50 साल पूरे कर रही है।

--आईएएनएस

एनएस/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...