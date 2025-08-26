शेखर सुमन ने अपनी पहली फिल्म 'उत्सव' को किया याद, रेखा को कहा 'धन्यवाद'

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता शेखर सुमन की पहली फिल्म 'उत्सव' थी। इसमें वे रेखा के अपोजिट नजर आए थे। अपनी डेब्यू फिल्म को याद करते हुए एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया।

शेखर सुमन ने इस फिल्म के लिए रेखा को धन्यवाद कहा है और इसका कारण भी बताया।

उत्सव 1984 में आई थी, जिसका निर्माण शशि कपूर और निर्देशन गिरीश कर्नाड ने किया था। यह फिल्म 'शूद्रक' के नाटक 'मृच्छकटिकम्' पर आधारित है। इस फिल्म में शशि कपूर, रेखा, अमजद खान, अनुराधा पटेल, शेखर सुमन, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कुलभूषण खरबंदा, अन्नू कपूर जैसे कलाकार थे।

फिल्म का कंटेंट बोल्ड था इसलिए इसे सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया था। इस फिल्म को याद करते हुए एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “शशि जी, आपकी महान कृति ‘उत्सव’ में मुख्य अभिनेता के रूप में मुझे जीवन का सबसे शानदार मौका देने के लिए धन्यवाद। यह मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें नायिका रेखा के साथ काम करने का मौका मिला। गिरीश कर्नाड को मुझे इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। रेखा जो एक बिल्कुल नए कलाकार के साथ काम करने के लिए तैयार हो गईं, उन्हें भी धन्यवाद। आप सभी के बिना मैं आज जहां हूं, वहां नहीं पहुंच पाता। मुझे स्वीकार करने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद।”

फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इसका गाना 'मन क्यों बहका रे' काफी हिट हुआ था। फिल्म से जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि इसमें शशि कूपर ने जो किरदार निभाया था, उसे पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे। इसी बीच उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने फिल्म नहीं की। इसके प्रोड्यूसर शशि कपूर ने ही ये रोल करने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए वसंत देव को बेस्ट गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

शेखर सुमन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों सैफ हैदर हसन द्वारा निर्देशित नाटक 'एक मुलाकात' में प्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी की भूमिका निभा रहे हैं। यह नाटक साहिर और अमृता प्रीतम के प्यार के इर्द-गिर्द घूमता है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम