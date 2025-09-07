शिखर पहाड़िया ने 'लालबागचा राजा' को दी विदाई, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। गणेश उत्सव का समापन हो चुका है। लोग गणपति जी को विदा कर चुके हैं। गणपति विसर्जन की तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं।

अभिनेत्री जान्हवी कपूर के दोस्त शिखर पहाड़िया भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने भी 'लालबागचा राजा' को विदाई देते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शिखर पहाड़िया ने लिखा, "लालबागचा राजा की जय! गणपति बप्पा मोरया... अगले साल जल्दी आना। सपनों का शहर विघ्नहर्ता को नमन करता है।"

शिखर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें से एक में वो "लालबागचा राजा" की मूर्ति के पास खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने मूर्ति के साथ सेल्फी भी शेयर की। इस दौरान वो गुलाल से सराबोर भी दिख रहे हैं। उन्होंने समुद्र तट पर विसर्जन के दौरान मौजूद हजारों की भीड़ की भी एक तस्वीर शेयर की।

“लालबागचा राजा” मुंबई की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में से एक हैं और 11 दिन के गणेश उत्सव के दौरान लाखों लोग देश-विदेश से दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।

कुछ दिनों पहले शिखर पहाड़िया ने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री जान्हवी कपूर की तारीफ की थी। अभिनेत्री जान्हवी कपूर की नई फिल्म 'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​उनके अपोजिट दिखाई दे रहे हैं।

फिल्म को देखने के बाद शिखर पहाड़िया ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मेरा सपना, मेरी रानी... वाह वाह वाह।" इसमें उन्होंने जान्हवी कपूर को टैग भी किया। शिखर पहाड़िया ने सिनेमा हॉल से जान्हवी की फिल्म के कुछ फोटो भी शेयर किए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जान्हवी और शिखर काफी समय से डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन वे सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की तारीफ करते रहते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम