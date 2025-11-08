शेखर कपूर ने एआई के इस्तेमाल पर दी अपनी राय, बोले-यह सिर्फ कीमतों का जंजाल

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। निर्देशक शेखर कपूर अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। शनिवार को उन्होंने एआई के इस्तेमाल को लेकर राय व्यक्त की।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम अभी किसी एआई के चंगुल में नहीं फंसे हैं, और जो हो रहा है, वह सिर्फ कंपनियों या चीजों की असली कीमत से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों का जंजाल है। अगर कीमतें बढ़ने के बारे में लोगों को बार-बार बताया जाए, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं।

उन्होंने आगे लिखा, "एआई हमेशा के लिए साथ है और यह हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान और उत्पादक बनाने में मददगार साबित हो सकता है।"

उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा, "जैसे आपका घर अगर बहुत ज्यादा कीमत में बिक रहा है, तो अब वह सिर्फ आपका घर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट बबल का हिस्सा बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी कीमतें ज्यादा हो गई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं।"

निर्देशक ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, लेकिन सिनेमा जगत में कदम रखने से पहले वह लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ रुख किया और धारावाहिक 'खानदान' से मनोरंजन जगत में कदम रखा और उन्होंने ‘मासूम’ से निर्देशन की शुरुआत की थी।

इसके बाद उनकी सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया आई। यह फिल्म अपने किरदारों और कहानी के लिए आज भी लोगों की पसंद मानी जाती है। उन्होंने हॉलीवुड में ‘द फोर फेदर्स’ और एलिजाबेथ-I जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है।

हाल ही में शेखर कपूर ने घोषणा की थी कि वे 'मासूम' का सीक्वल बनाएंगे। 'मासूम' साल 1983 में रिलीज की गई थी। रिलीज के बाद शेखर कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी