शेखर कपूर ने आईएफएफआई में एआई के यूज पर जताई खुशी, पीएम मोदी के मंत्र को सराहा

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। गोवा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) में निर्देशक शेखर कपूर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने फेस्टिवल की खासियत और इसमें एआई के इस्तेमाल पर बात की।

शेखर कपूर ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दुनिया का ऐसा पहला फेस्टिवल है, जिसमें एआई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हुआ है। इस बार फेस्टिवल काफी अच्छा था। ओपनिंग सेरेमनी से लेकर पूरे आयोजन में गोवा के लोगों का प्यार देखने को मिला और सबसे खास बात ये है कि इस बार एआई का खुलकर इस्तेमाल हुआ।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा था, टेक्नोलॉजी और कंटेंट पर काम कीजिए और इसे साथ में लेकर चलें।"

निर्देशक ने जोर देते हुए कहा कि गोवा फिल्म फेस्टिवल अगर ऐसे ही काम करता रहा, तो हम एक दिन कान्स फिल्म फेस्टिवल को भी पीछे छोड़ देंगे और आने वाले समय में आईएफएफआई दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल बन जाएगा।

शेखर कपूर ने कहा, "जब मूक फिल्में होती थीं, तो लोग कहते थे कि फिल्मों में आवाज तो होती नहीं है, अभिनेता बोलते ही नहीं हैं। फिर बदलाव आया और आहिस्ते-आहिस्ते सबने उसे स्वीकार किया और अब देखिए एआई में क्या होता है।"

निर्देशक ने मनोरंजन जगत में कम स्क्रीन को लेकर कहा कि भारत में अभी तक सिर्फ हमारे पास 7-8 हजार ही स्क्रीन हैं, जबकि चीन के पास 19 हजार हैं। ऐसे में अगर ओटीटी आ गया है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। इससे नए निर्देशक, अभिनेता, लेखक, कलाकार आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "पहले हम सिर्फ मुंबई के हिल स्टेशन पर गांव की शूटिंग करते थे, लेकिन अब देखो पंचायत जैसी नई कहानियां आ रही हैं। अलग-अलग एक्टर-डायरेक्टर आ रहे हैं, तो इन सब में ओटीटी का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है।

आखिरी बातचीत में निर्देशक ने बताया कि वे जल्द ही मासूम-2 लेकर आएंगे। अभी फिल्म को लेकर काम चल रहा है। दिसंबर-जनवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी