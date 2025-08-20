मनोरंजन

शंकर महादेवन और उनके बेटों का भक्ति गीत 'जय श्री गणेश' रिलीज

Aug 20, 2025

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। गायक शंकर महादेवन ने अपने दोनों बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ मिलकर बुधवार को भक्ति गीत 'जय श्री गणेश' रिलीज किया।

यह गीत गणेश चतुर्थी के उत्साह और भक्ति को जीवंत करता है।

गायक ने गीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "'जय श्री गणेश' भगवान गणेश की प्रेरणा से भरा एक उत्सवपूर्ण गीत है। यह भक्ति और आनंद का एक समान मिश्रण है। मुझे खुशी होगी, अगर लोग इस गीत के साथ बप्पा का स्वागत करेंगे।"

सिद्धार्थ महादेवन ने बताया कि 'जय श्री गणेश' का माहौल बिल्कुल उत्सव मनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह गीत सुनते ही किसी का भी तुरंत आरती में शामिल होकर झूमकर नाचने का मन करेगा।

शिवम महादेवन ने कहा, "अपने पिता और भाई के साथ गणपति बप्पा को समर्पित इस गीत को गाना मेरे लिए बहुत खास है। हम ऐसा गीत बनाना चाहते थे, जो हर घर में खुशियां और उत्सव का माहौल लेकर आए।"

‘जय श्री गणेश’ अब दुनिया भर में टाइम्स म्यूजिक और सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इस गीत को भगवान गणेश के लिए एक भव्य भक्ति गीत बताया जा रहा है, जिसका संगीत केदार पंडित ने तैयार किया है और बोल नचिकेत जोग ने लिखे हैं।

इससे पहले, शंकर महादेवन ने मुंबई में रेस्टोरेंट्स की एक श्रृंखला शुरू करने की बात कही थी, जिसकी प्रेरणा लेखक आरके नारायण के काल्पनिक शहर मालगुडी से ली गई है। उनके रेस्टोरेंट्स मुंबई के लोकप्रिय इलाकों जैसे चेंबूर, बोरिवली और लोअर परेल में होंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

