शिकागो में छुट्टियां बिता रहीं भाग्यश्री, अनुभव को बताया शानदार

Aug 17, 2025, 08:54 AM

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर बेहतरीन पोस्ट के साथ फैंस से जुड़ी रहती हैं। लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने शिकागो में बिताई अपनी छुट्टियों के अनुभव साझा किए। शिकागो की खूबसूरती को 12 प्वाइंट में बयां करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि उनका अनुभव शानदार रहा।

उन्होंने तस्वीरों के साथ बताया कि शिकागो का खुला आसमान, स्वादिष्ट व्यंजन और आध्यात्मिक अनुभवों ने उनकी यात्रा को कभी न भूलने वाला बना दिया। भाग्यश्री ने लिखा, “शिकागो की यात्रा एक अनूठा अनुभव है, जहां आधुनिकता, संस्कृति और प्रकृति का संगम देखने को मिलता है। इस शहर ने अपनी खूबसूरती, लजीज व्यंजनों के स्वाद और आध्यात्मिकता से मेरा दिल जीत लिया।”

उन्होंने आगे लिखा, "शिकागो का आसमान, खासकर नेवी पियर से दिखने वाला नजारा, बेहद मनमोहक रहा। एल्डर प्लेनेटेरियम की संरचना ने साइंस और आर्किटेक्चर का मेल पेश किया, जबकि सोल्जर्स फील्ड के पास म्यूजियम और ओलंपिक फायर ने इतिहास की झलक दिखाई। सुबह की धूप ने शहर की सुंदरता को और भी निखार दिया। खाने के शौकीनों के लिए शिकागो का डीप डिश पिज्जा एक लाजवाब अनुभव है, जिसकी मोटी लेयर और स्वाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भाग्यश्री ने मैक्सिकन-भारतीय फ्यूजन व्यंजनों का लुत्फ उठाया और व्यंजनों की तारीफ की।

उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की भी बात की। उन्होंने बताया कि शिकागो के इस्कॉन मंदिर में तुला भारम उत्सव में शामिल होना उनके लिए यादगार रहा। पारंपरिक परिधान में इस उत्सव का हिस्सा बनकर उन्होंने भक्ति और संस्कृति के संगम को महसूस किया। मंदिर का शांत वातावरण और उत्सव की रौनक ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया।

एक्टिंग करियर की बात करें तो भाग्यश्री ने साल 1989 में सलमान खान के साथ 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही। इसके बाद वह 'कैदी', 'त्यागी' और 'पायल' जैसी फिल्मों में नजर आईं। अब उनके बच्चे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं। खुद भाग्यश्री भी छोटे और बड़े पर्दे पर सक्रिय हैं।

--आईएएनएस

एमटी/केआर

