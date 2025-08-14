'शेकी-शेकी' पर गुलाबी साड़ी पहन झूम के नाचीं माधुरी दीक्षित, मान लिया- 'रुकना नामुमकिन'

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन अपने फैंस से जुड़े रहने का मौका नहीं जाने देतीं। गुरुवार को एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट कर उन्होंने शेकी-शेकी अंदाज से सबको चौंका दिया है। हिंदी सिने जगत की डांसिंग क्वीन ने अपने बिंदास हाव-भाव से सबको हक्का-बक्का कर दिया है। उन्होंने खुद ही माना है कि रुकना नामुमकिन है!

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग मराठी सॉन्ग 'शेकी-शेकी' पर डांस करती रील पोस्ट की। माधुरी ने 'बेबी पिंक' रंग की साड़ी पहनी हुई है और गाने के बोल के साथ पूरा न्याय कर रही हैं, यानी पूरे सटीक एक्सप्रेशन के साथ हुक स्टेप्स निभा रही हैं। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "वाइब = शेकी मूव्स = अन्स्टॉपेबल।" उन्होंने कहने की कोशिश की है कि शेकी मूव्स के दौर में वो खुद को रोक नहीं पा रही हैं।

नेटिजन्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, और वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "एक नंबर मोहिनी," दूसरे यूजर ने लिखा, "आखिरकार इन्होंने भी ये ट्रेंड अपना लिया," और एक अन्य यूजर ने लिखा, "उफ्फ उफ्फ!"

बता दें, सॉन्ग 'शेकी-शेकी' को संजू राठौड़ ने आवाज देने के साथ लिखा और संगीतबद्ध भी किया है। जी-स्पार्क ने गाने का निर्माण किया है। गाने में 'बिग बॉस' फेम ईशा मालवीय हैं, जिसे लोगों ने काफी प्यार दिया है। गाना 2025 में रिलीज हुआ और यह रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिस पर आम से लेकर खास लोग परफॉर्म कर चुके हैं।

उनकी केमिस्ट्री गाने में शानदार है।

'शेकी' को संजू राठौड़ ने गाया है। उन्होंने इस गीत को रचा और संगीतबद्ध भी किया है। जी-स्पार्क ने गाने का निर्माण किया है। इससे पहले उनका गीत गुलाबी साड़ी' भी काफी ट्रेंड में था। शेकी-शेकी की बात करें तो गायक संजू राठौड़ का गाना 'गुलाबी साड़ी' 2024 में 6 फरवरी को रिलीज हुआ था, जिसके वीडियो को 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

