Shahrukh Khan Award : पति शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने पर खुशी से गदगद हुई गौरी खान

शाहरुख खान को ‘जवान’ के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार
Sep 24, 2025, 03:46 AM
पति शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने पर खुशी से गदगद हुई गौरी खान

नई दिल्ली : दिल्ली के विज्ञान भवन में आज फिल्म स्टार्स का तांता लगा क्योंकि सिनेमा में अपना प्रेरणादायक योगदान देने वाले स्टार्स को बेहतरीन फिल्मों और अपनी अदायगी के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया। अवार्ड मिलने वालों की लिस्ट में रानी चटर्जी, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और मोहनलाल जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। इसी बीच गौरी खान ने अपने पति शाहरुख खान की तारीफ कर बधाई पोस्ट शेयर किया है।

अवार्ड मिलने के बाद फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को बधाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत के लिए अपनों से बधाई मिलना गर्व महसूस कराता है। गौरी खान ने शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की है। किसी भी पत्नी के लिए ये पल गर्व से भरा पल होता है। गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की अवार्ड लेते फोटो शेयर कर लिखा, "कैसा सफ़र रहा है…शाहरुख खान राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई!!! बहुत ही हकदार...यह आपकी वर्षों की मेहनत और लगन का नतीजा है। अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक ख़ास मेंटल डिज़ाइन कर रही हूं।"

गौरी खान के बधाई देने के बाद फैंस ने भी अपने फेवरेट स्टार को बधाई देनी शुरू कर दी है। एक यूजर ने लिखा, "शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई! दशकों तक दिलों पर राज करने वाले इस शख्स के लिए यह वाकई एक सम्मान है।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा- दुनिया की सबसे गौरवशाली पत्नी और शाहरुख खान के लिए गर्व का क्षण..।

बता दें कि शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म जवान के लिए मिला है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी और कुल कलेक्शन घरेलू स्तर पर 640.25 करोड़ पर रहा था, जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,160 करोड़ से ज्यादा की मोटी कमाई की थी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक्टर जल्द ही जवान-2 फिल्म लाने वाले हैं, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

 

