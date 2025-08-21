मनोरंजन

Shah Rukh Khan Hosts Event: शाहरुख खान ने आर्यन के डायरेक्टोरियल डेब्यू के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में निभाया होस्ट का किरदार

आर्यन खान की सीरीज लॉन्च पर शाहरुख खान का भावुक संदेश
Aug 21, 2025, 12:17 PM
मुंबई: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने आर्यन खान की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च में होस्ट की भूमिका निभाई।

यह आयोजन मुंबई के अंधेरी इलाके स्थित वाईआरएफ स्टूडियोज में हुआ, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान अभिनेता ने स्टेज पर हमेशा की तरह सभी लोगों से बड़े ही जोश और मजेदार अंदाज में बातचीत की।

सोशल मीडिया पर उनके मजेदार पलों की झलकियां वायरल हो रही हैं, जिसमें वह बॉबी देओल और अन्य कास्ट मेंबर्स के साथ मस्ती करते नजर आए। शाहरुख ने न सिर्फ इवेंट को मजेदार बनाया, बल्कि अपने बेटे के लिए भावुक पल भी साझा किए।

आर्यन को स्टेज पर बुलाते हुए शाहरुख ने कहा, "मैं मुंबई और इस देश की पवित्र धरती का आभारी हूं, जिसने मुझे 30 साल तक आपका मनोरंजन करने का मौका दिया। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी धरती पर मेरा बेटा अपना पहला कदम रखने जा रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब आर्यन आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम पसंद आए, तो उसके लिए तालियां बजाइए। उन तालियों में थोड़ी-सी दुआ और प्रार्थना भी शामिल करें। आपने मुझे जो प्यार दिया, उसका 150 प्रतिशत उसे दीजिए।"

शाहरुख का यह भावुक संदेश दर्शकों के दिलों को छू गया। इवेंट में उनकी एनर्जी और बेटे के प्रति प्यार ने सभी का ध्यान खींचा। आर्यन की वेबसीरीज उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई है।

ट्रेलर को देखकर फैंस में उत्साह है और वे आर्यन की तारीफ कर रहे हैं।

यह इवेंट न सिर्फ आर्यन के करियर की शुरुआत का जश्न था, बल्कि शाहरुख के पिता के रूप में गर्व और प्यार का भी प्रतीक बना। फैंस अब इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

 

