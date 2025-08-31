मनोरंजन

Shahid Kapoor New Film 2025: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म की शूटिंग पूरी, एक्टर ने प्रोजेक्ट को बताया खास

शाहिद कपूर-विशाल भारद्वाज की नई फिल्म, शूटिंग पूरी
Aug 31, 2025, 12:10 PM
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म की शूटिंग पूरी, एक्टर ने प्रोजेक्ट को बताया खास

मुंबई: अभिनेता शाहिद कपूर की इस साल 31 जनवरी को एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘देवा’ थियेटर में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके लुक को काफी पसंद किया गया था। उनके फैंस के लिए अब एक गुड न्यूज है। शाहिद कपूर ने फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ आगामी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और जल्द ही दर्शकों का मनोरंजन करेगी।

एक्टर ने यह जानकारी रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दी। शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर इस घोषणा के साथ ही फिल्म सेट की फोटो भी शेयर की है। इसमें विशाल भारद्वाज उन्हें कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में सामने रखा कैमरा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, मगर कहा जा रहा है कि इसे बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा।

शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं बहुत ही उत्साहित हूं ये बताते हुए कि विशाल भारद्वाज के साथ मेरी चौथी फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। नाम जल्द बताया जाएगा। हमेशा की तरह यह मेरे लिए एक नई दुनिया और एक बेहद अलग किरदार है। यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है।"

इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी भी होंगे। शाहिद ने तारीफ करते हुए लिखा, "तृप्ति डिमरी के साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया। इस फिल्म में उनके अभिनय पर गौर कीजिएगा। नाना पाटेकर ने बेहद जटिल सीन को भी मेरे लिए आसान किया। फरीदा जलाल जी, आपकी शालीनता के लिए शुक्रिया। अविनाश तिवारी, आपकी प्लेलिस्ट के लिए धन्यवाद, वह बहुत प्यारी थी। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता।"

अभिनेता ने यह भी बताया कि फिल्म में दिशा पटानी के साथ दो गाने होंगे। इसमें एक और बड़ा सेलेब्रिटी भी है। इसका संकेत भी शाहिद कपूर ने अपनी पोस्ट में दिया। इस पोस्ट के अंत में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट को भी शुक्रिया कहा है।

यह पहली बार है जब फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी दिखाई देगी। दोनों को साथ देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं। कमेंट बॉक्स में लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने की बात कहते दिख रहे हैं। वहीं कई सेलेब्स ने भी शाहिद की इस पोस्ट पर कमेंट किया है।

 

 

