Shahid Kapoor Movie Review : शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, दर्शकों को भा गई 'ओ रोमियो'

'ओ रोमियो' में शाहिद-कास्ट की केमिस्ट्री और एक्शन ने दर्शकों को किया प्रभावित।
Feb 14, 2026, 03:04 PM
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, दर्शकों को भा गई 'ओ रोमियो'

 

मुंबई: शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी रोमांस और एक्शन दोनों का मिक्स कॉकटेल है।

अब फिल्म देखकर आए दर्शकों को भी फिल्म पसंद आई। दर्शकों का कहना है कि फिल्म में शाहिद और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा शानदार लगी, वहीं एक्शन भी धांसू है।

पहला शो देखकर निकले दर्शक ने बताया कि फिल्म बहुत अच्छी है और कई ऐसे एलिमेंट फिल्म में मौजूद हैं जो फिल्म को बोरिंग नहीं होने देते। उन्होंने कहा, "फिल्म का डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही बहुत बढ़िया हैं और स्क्रीन पर शाहिद और तृप्ति डिमरी की जोड़ी जमी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ही फिल्म को बूस्ट करने का काम कर रही है। नाना पाटेकर का रोल फिल्म में काफी छोटा है लेकिन दमदार है।"

वहीं, दूसरे दर्शक ने आईएएनएस से कहा, "माचिस और इश्किया जैसी फिल्में बनाने वाले विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन इस फिल्म में भी काफी अच्छा है। शाहिद कपूर ने खूंखार रोल को बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्ले किया है और तृप्ति के साथ उनकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार है और हर सीन को धांसू तरीके से शूट किया गया है। मेरा मानना है कि फिल्म हर किसी को एक बार जरूर देखनी चाहिए।"

मल्टीस्टारर फिल्म होने के सवाल पर दर्शक ने कहा, "फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, और शक्ति कपूर का रोल भी फिल्म में दमदार है, भले ही किरदार छोटे हैं, लेकिन सबकी अपनी कहानी है, और हर किरदार ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की है।"

एक अन्य दर्शक ने कहा, "विशाल भारद्वाज की वजह से फिल्म को देखने के लिए गया था, लेकिन फिल्म में हाई स्टाइल और लो कंटेंट है। जितना अच्छा फिल्म के लिए सोचकर गया था, उतनी ही निराशा के साथ वापस आया हूं। फिल्म की कहानी बहुत कमजोर है और हद से ज्यादा एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, जो कुछ सीन्स में बेवजह लगता है।" उन्होंने आगे बताया कि फिल्म के एक्शन सीन्स एनिमल से प्रेरित दिखते हैं। शुरुआत के सीन को देखकर लगता है कि ये पहले भी हम देख चुके हैं।

वहीं एक महिला दर्शक ने बताया कि शाहिद का रोल एक रोमियो की तरह ही है, जो एक्शन से लेकर रोमांस तक में आगे है। फिल्म सभी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि कहानी अच्छी है और फिल्म में कई बड़े स्टार्स भी मौजूद हैं।

--आईएएनएस

 

 

