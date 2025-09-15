शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज डेट हुई फाइनल

मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता शाहिद कपूर ने कुछ दिनों पहले निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। उनकी इस फिल्म का नाम अनाउंस हो गया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट भी आ गई है।

शाहिद कपूर ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक फोटो शेयर किया और बताया कि इसका नाम 'ओ रोमियो' है। साथ ही उन्होंने फैंस को बताया कि 'ओ रोमियो' कब रिलीज हो रही है।

फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर करते हुए शाहिद कपूर ने लिखा, "विशाल भारद्वाज के साथ मेरी नई फिल्म 'ओ रोमियो' इस साल वेलेंटाइन डे पर होगी रिलीज।"

मतलब यह फिल्म 14 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। पहले इस फिल्म को 'अर्जुन उस्तरा' बताया जा रहा था, लेकिन अब इसका नाम फाइनल हो गया है। इसके पहले पोस्टर में शाहिद कपूर काउबॉय हैट पहने हुए और अपने हाथ से अपना चेहरा छिपाते नजर आ रहे हैं।

इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी भी होंगे। यह पहली बार है जब फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी दिखाई देगी। दोनों को साथ देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं।

कमेंट बॉक्स में लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने की बात कहते दिख रहे हैं। वहीं कई सेलेब्स ने भी शाहिद की इस पोस्ट पर कमेंट किया है। इसे नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है।

यह फिल्म एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है। 'कमीने', 'हैदर', और 'रंगून' के बाद यह शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की चौथी फिल्म है। 'ओ रोमियो' को पहले 5 दिसंबर 2025 को 'धुरंधर' और 'द राजासाहब' के साथ रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह फिल्म वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज होगी।

अभिनेता शाहिद कपूर की इस साल 31 जनवरी को एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘देवा’ थियेटर में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके लुक को काफी पसंद किया गया था। अब नई फिल्म में उन्हें फिर से लवर बॉय वाली इमेज में देखा जाएगा, इसके लिए फैंस अभी से ही उत्साहित हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एएस