शाहरुख खान ने फराह खान से क्यों कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए?

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती बहुत पुरानी है। फराह और शाहरुख ने 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। इसके अलावा, फराह ने शाहरुख के कई गाने भी कोरियोग्राफ किए हैं।

इतने सालों की दोस्ती के बाद अचानक शाहरुख खान ने फराह को उनसे माफी मांगने के लिए कहा है।

दरअसल, फराह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलीप और उनके अन्य घरेलू सहायकों का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे सभी आर्यन खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के गाने ‘बदली सी हवा है’ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह काफी फनी वीडियो है, और इसमें फराह खान भी दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को शाहरुख खान ने भी देखा और कमेंट बॉक्स में फराह को माफी मांगने के लिए कहा।

शाहरुख ने कमेंट करते हुए शिकायत की और कहा कि उन्हें कभी फराह ने दिलीप के जैसे डांस मूव्स नहीं सिखाए। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी वे फराह को प्यार करते हैं।

इस वीडियो को फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, शाहरुख, गौरी और आर्यन से दिलीप के उत्साह के लिए पहले ही माफी। पर गाना है ही इतना अच्छा, वह खुद को रोक नहीं पाए।

फराह खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह यूट्यूब पर व्लॉग भी बनाती हैं। वह कई बॉलीवुड सेलेब्स के यहां इंटरव्यू भी करने जाती हैं।

शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की 'किंग' में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अभय वर्मा, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह अगले साल रिलीज होगी।

--आईएएनएस

