शाहरुख खान बर्थडे : मन्नत के बाहर खड़े फैंस से नहीं मिल पाए किंग खान, सुरक्षा को लेकर लिया फैसला

मुंबई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान रविवार को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनके फैंस सुबह से ही मुंबई स्थित उनके घर 'मन्नत' के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई उनके नाम के बैनर लेकर आया तो कोई केक और पोस्टर। लेकिन, इस बार शाहरुख खान के प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। सुरक्षा कारणों से अभिनेता अपने फैंस से मिलने बाहर नहीं आ पाए।

शाहरुख खान ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सभी से माफी मांगता हूं, लेकिन भीड़ नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण यह फैसला लिया गया है। समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए जितना आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं करूंगा। आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था। आप सभी को प्यार।''

अभिनेता के इस पोस्ट के बाद उनके फैंस में निराशा का माहौल देखने को मिला, लेकिन सभी ने उनकी सुरक्षा और प्रशासनिक निर्णय का सम्मान किया। शाहरुख के कई फैन क्लब्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए किंग खान की सुरक्षा सबसे अहम है और वे हमेशा उनकी खुशी में शामिल रहेंगे।

वहीं, सुबह से ही सोशल मीडिया पर किंग खान ट्रेंड कर रहे हैं। सेलिब्रिटी से लेकर उनके फैंस तक सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। फराह खान, रवि किशन, रितेश देशमुख, विक्की कौशल समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शाहरुख खान को बर्थडे विश किया।

वहीं, अपने खास दिन पर शाहरुख खान ने फैंस को खास तोहफा देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज कर दिया। 1 मिनट 12 सेकंड के इस टीजर में शाहरुख का जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स दिखाए गए हैं, जैसे 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, ‘किंग’।' फैंस टीजर देखकर खुशी से झूम उठे और उत्साहित हैं।

--आईएएनएस

