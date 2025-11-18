मनोरंजन

शहरों में कहां मिलते हैं ये अनुभव! रानी चटर्जी ने दिखाई गांव की असली खूबसूरती

Nov 18, 2025, 04:37 AM

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। सोमवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे गांव के प्राकृतिक माहौल की खूबसूरती को बयां कर रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में रानी पेड़ से ताजे-ताजे आंवले तोड़कर बड़े चाव से खा रही हैं। वीडियो में रानी ने गांव के माहौल को दर्शाते हुए 'गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा' ऐड किया। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "ये सारे अनुभव शहरों में कहां देखने को मिलते हैं, ये तो गांव की खूबसूरती है।"

अभिनेत्री की यह पोस्ट प्रशंसकों को पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा में लंबे समय से काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर भोजपुरी सिनेमा में अपना नाम स्थापित किया है। आज के समय में उनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं। वीडियो में वह बिना किसी मेकअप के, साधारण कपड़ों में गांव की बेटी जैसी लग रही हैं।

उनका ये वीडियो गांव की सुंदरता के साथ-साथ हेल्थ के भी कई सारे फायदों के बारे में बताता है। आंवला खाने में मजेदार होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

रोजाना आंवले के सेवन या फिर इसका जूस पीने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पाचन तंत्र बेहतर बनता है। अपच, गैस, कब्ज और एसिडिटी की पुरानी समस्या इससे दूर हो जाती है। यह आंतों को साफ रखता है और भोजन को अच्छी तरह पचाने में मदद करता है। साथ ही लिवर को डिटॉक्स करके शरीर से सभी विषैले तत्व बाहर निकाल देता है।

सुश्रुत संहिता के अनुसार, आंवला शरीर के दोषों को संतुलित बनाने में मदद करता है और मल के माध्यम से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे निचले अंगों के रोग ठीक होते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

