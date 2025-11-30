मनोरंजन

शहनाज गिल ने फिल्म 'इक्क कुड़ी' के सेट से मजेदार तस्वीरें कींं शेयर

Nov 30, 2025, 03:24 AM

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री, गायिका और हाल ही में निर्माता बनी शहनाज गिल अपनी सादगी और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों वे अपनी फिल्म 'इक्क कुड़ी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं।

शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'इक्क कुड़ी' की बीटीएस तस्वीरें पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों में वे अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आ रही हैं। इस दौरान वे कीचड़ में लोट-पोट होकर खूब मस्ती कर रही हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "फिल्म इक्क कुड़ी'' की यादें।

बता दें कि फिल्म 'इक्क कुड़ी' अभिनेत्री की बतौर निर्माता पहली पंजाबी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अमरजीत सोरन ने किया है और उन्होंने ही कहानी भी लिखी है। इस फिल्म में शहनाज के अलावा निर्मल ऋषि, हर्बी संघा और उदयबीर संधू भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं।

यह एक पंजाबी महिला के जीवन पर आधारित फिल्म है। फिल्म की कहानी एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी की चुनौतियों और सामाजिक मुश्किलों से जूझती है। 'इक्क कुड़ी' की कहानी एक ऐसी लड़की के सफर को दिखाती है जो अपने लिए सही जीवनसाथी की तलाश में है।

इसे 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है; दर्शकों को भी काफी पसंद आ रही है।

शहनाज ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी सिनेमा से की थी। हालांकि, उन्हें असल में पहचान बिग बॉस 13 से मिली थी। दर्शकों को उनका चुलबुला स्वभाव काफी पसंद आया और यही कारण था कि वे लंबे समय तक टिकी रही थीं। वहीं, बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फैंस का ध्‍यान खींचा था। फैंस ने दोनों को 'सिडनाज' भी दिया था। शहनाज कई म्‍यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने राजकुमार की फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के गाने 'सजना वे सजना' के नए वर्जन में नजर आई थीं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

