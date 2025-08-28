शहनाज गिल की फिल्म 'इक्क कुड़ी' का नया गाना 'गड़बड' रिलीज

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। शहनाज गिल की फिल्म 'इक्क कुड़ी' का गुरुवार को मेकर्स ने नया गाना 'गड़बड' रिलीज कर दिया है।

शहनाज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जिंदगी गड़बड़ न हो जाए! फिल्म का नया गाना 'गड़बड़' अब रिलीज हो गया है। अभी देखें! फिल्म 'इक्क कुड़ी' सिनेमाघरों में 19 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी।"

गाने में जिंदगी की उथल-पुथल और भविष्य की परेशानी को फिल्माया गया है, जिसमें जिंदगी में होने वाली 'गड़बड़' के डर को दिखाया गया है। गाने को नूरन ने अपनी आवाज दी है। वहीं, म्यूजिक मिक्स सिंह का है और लिरिक्स विक्की संदू ने लिखे हैं।

इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था, जिसकी जानकारी शहनाज ने एक पोस्ट के जरिए दी थी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर टीजर जारी कर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "ये जानकारी देते हुए बहुत उत्सुकता हो रही है कि फिल्म 'इक्क कुड़ी' का टीजर जारी हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, कुछ कहानियां कभी नहीं बदलतीं। इक्क कुड़ी का अब टीजर जारी हो चुका है।"

अमरजीत सोरन ने फिल्म का निर्देशन किया है और कहानी भी लिखी है। शहनाज गिल इस फिल्म से बतौर निर्माता डेब्यू भी कर रही हैं।

यह एक पंजाबी महिला-केंद्रित फिल्म है। फिल्म की कहानी एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी की चुनौतियों और सामाजिक मुश्किलों से जूझती है।

इस फिल्म में शहनाज के अलावा निर्मल ऋषि, हर्बी संघा और उदयबीर संधू भी अहम किरदार में नजर आएंगे। पहले यह फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को बदलकर अब 19 सितंबर कर दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम