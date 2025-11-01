शहनाज गिल की फिल्म ‘इक कुड़ी’ देखकर निकले आरती सिंह के आंसू

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। शहनाज गिल की फिल्म ‘इक कुड़ी’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इससे पहले गुरुवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां टीवी से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक को देखा गया।

शहनाज की फिल्म को टीवी एक्टर और कमीडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह ने भी देखा और शहनाज गिल की एक्टिंग को सराहा।

आरती सिंह ने शहनाज गिल के नाम एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म ‘इक कुड़ी’ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, "जितना सोचा था फिल्म ‘इक कुड़ी’ उससे कहीं ज्यादा अच्छी फिल्म है, सभी का प्रदर्शन शानदार है, लेकिन शहनाज गिल ने बहुत ही परिपक्वता से अपने किरदार को निभाया।"

आरती ने आगे लिखा, "फिल्म के सेकेंड हाफ ने मुझे रूला दिया। भगवान खूब चले ये फिल्म और मैं दिल से चाहती हूं कि आप दोनों निर्माता के रूप में नई सफल शुरुआत करें।"

आरती सिंह ने अपने पोस्ट में फिल्म के कुछ खास सीन्स का भी जिक्र किया और फैंस से फिल्म को देखने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म पहले दर्शकों को हंसाएगी और फिर रुलाएगी।

फिल्म की स्क्रीनिंग में अवनीत कौर, हिना खान, रॉकी जायसवाल और चिंकी-मिंकी समेत कई सेलेब्स को देखा गया था।

‘इक कुड़ी’ फिल्म शहनाज गिल के लिए बहुत खास है क्योंकि उन्होंने फिल्म में एक्टिंग करने के साथ-साथ फिल्म का निर्माण भी किया है। बतौर निर्माता फिल्म बनाने के दौरान उन्होंने कई चीजों का ध्यान रखा।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भावना है, जो मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी है। फिल्म बनाने के दौरान कई जिम्मेदारियों का अहसास हुआ, फिल्म की कहानी चुनना, टीम को साथ लेकर चलना आसान नहीं था, लेकिन हर नया अनुभव कुछ न कुछ सिखाकर जाता है।"

‘इक कुड़ी’ एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सही जीवनसाथी चुनने की तलाश में है। इस कड़ी में वो कई लड़कों को रिजेक्ट करती है, लेकिन जब एक लड़के (कौशल जोशी) से शादी फिक्स हो जाती है, तो उसके बारे में करीब से जानने के लिए शहनाज अपने परिवार के साथ पंजाब के गांव में शिफ्ट हो जाती है। वो दूर से कौशल जोशी पर नजर रखती है, जिससे वो उनके असल व्यवहार के बारे में जान सकें।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम