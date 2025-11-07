शहबाज खान ने जरीन के निधन पर जताया दुख, कहा-उनका जाना हम सबके लिए बड़ा लॉस

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन शुक्रवार को हो गया है। उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जरीन पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। जरीन कतरक को श्रद्धांजलि देने के लिए कई सेलेब्स उनके घर पहुंच रहे हैं।

अभिनेता शहबाज खान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, "उनके जाने का हम सभी को बहुत अफसोस है। वह दिल की बहुत ही अच्छी महिला थीं। वो हमेशा सबका साथ देती थीं और वे बहुत खुशमिजाज थीं। उनका इस दुनिया से जाना उनके परिवार के साथ-साथ हम सब के लिए भी बेहद दुख की बात है। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है। मेरी दुआ है कि ऊपर वाला उन्हें सदगति दे और उनकी आत्मा को शांति दे।"

जरीन कतरक दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी होने के साथ-साथ अभिनेत्री, मॉडल और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर भी थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही मॉडलिंग और एक्टिंग से की, लेकिन अभिनेता संजय खान से शादी करने के बाद उन्होंने सिनेमा जगत से दूरी बना ली और इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर नाम बनाया।

जरीन ने दिग्गज एक्टर संजय खान से साल 1966 में शादी कर ली थी। जरीन और अभिनेता की पहली मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी और दोनों ने पहली नजर में ही एक-दूसरे को पसंद कर लिया था।

संजय खान ने करियर की शुरुआत तो बतौर अभिनेता की, लेकिन बाद में उन्होंने निर्माता और निर्देशक के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने 'द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान' जैसे लोकप्रिय टीवी शो दिए। वे एक प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी रहे हैं।

