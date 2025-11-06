मनोरंजन

'शगुन में धोखा' में अपने किरदार को निभाते वक्त हो जाती थीं इमोशनल- अलीशा पंवार

Nov 06, 2025

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कई बार ऐसे शो आते हैं, जो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि उन्हें गहरी भावनाओं का एहसास भी कराते हैं। हाल ही में हंगामा ओटीटी पर एंथोलॉजी सीरीज 'डर्टी स्कैम्स' का एक एपिसोड 'शगुन में धोखा', इसी तरह का अनुभव देने वाला साबित हुआ है।

इस एपिसोड में अभिनेत्री अलीशा पंवार ने माया का किरदार निभाया है, जो खूबसूरत के साथ-साथ बेहद चालाक दुल्हन है।

इस भूमिका के अनुभव को अलीशा ने आईएएनएस संग साझा किया और बताया कि यह किरदार उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ बेहद संवेदनशील भी था।

अलीशा पंवार ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, ''इस एपिसोड में काम करना मेरे लिए एक भावनात्मक यात्रा रही है। कहानी में प्यार, भरोसा और धोखे जैसी भावनाओं को पर्दे पर दिखाना आसान नहीं था। यह कहानी दिखाती है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और जब किसी का भरोसा टूटता है, तो उसका दर्द बेहद गहरा होता है। मैं इस भूमिका को निभाने के दौरान कई बार इमोशनल हुई और शूटिंग के दौरान मेरी आंखों में आंसू आ गए।''

उन्होंने किरदार के लुक को लेकर कहा, ''मेकअप करने में समय जरूर लगता था, लेकिन जब मेरा ब्राइडल लुक तैयार हुआ, तो यह बिल्कुल मेरी कल्पना के अनुरूप था। यह मेरे लिए एक खास पल था क्योंकि, ये लुक मेरी उम्मीदों के मुताबिक था।''

उन्होंने कहा, ''शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होती, बल्कि यह प्यार और विश्वास का सबसे सुंदर बंधन होती है। जब स्क्रीन पर यह भरोसा टूटता दिखाया गया, तो यह मेरे लिए सच में बहुत दर्दनाक था। किसी का दिल तोड़ना कभी भी सही नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि असली जिंदगी में कोई इस तरह के धोखे का सामना न करे।''

'डर्टी स्कैम्स' सीरीज का पहला हिस्सा 30 अक्टूबर को शुरू हुआ, जिसमें 'इश्क पार्लर' और 'आश्रम' जैसे एपिसोड शामिल थे। इसके बाद 6 नवंबर को 'शगुन में धोखा' और 'दीमक' रिलीज हुए। इस तरह यह सीरीज दर्शकों को हर हफ्ते नई और रोचक कहानियों से जोड़ती है।

