मनोरंजन

शबाना आजमी ने ताजा की 2018 के जन्मदिन की यादें, सिर पर गुलदस्ता रखकर किया डांस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 01, 2025, 11:30 AM
शबाना आजमी ने ताजा की 2018 के जन्मदिन की यादें, सिर पर गुलदस्ता रखकर किया डांस

मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री शबाना आजमी आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। शनिवार को उन्होंने पुरानी यादों को ताजा किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे सिर पर फूलों का गुलदस्ता रखकर डांस कर रही हैं और आस-पास खड़े लोग गाना गा रहे। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "यह वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया। ये तो मेरे 2018 के जन्मदिन का थ्रोबैक है! अब तो एक सीरियस एक्टर के तौर पर मेरी इज्जत ही चली गई!"

बता दें, अभिनेत्री का जन्मदिन 18 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि शबाना की मां शौकत आजमी भी एक अभिनेत्री थीं। उन्होंने 'उमराव जान' और 'सलाम बॉम्बे' जैसी यादगार फिल्मों में शानदार भूमिकाएं निभाईं।

शबाना के कुछ किस्सों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री ने बचपन में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। अभिनेत्री की मां शौकत आजमी ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी आत्मकथा 'कैफ एंड आई मेमॉयर' में बताया कि बचपन में शबाना ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी।

बताया जाता है कि एक समय में अभिनेत्री को शशि कपूर पर क्रश था। इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था।

अभिनेत्री को पिछली बार स्क्रीन पर क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था। हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे कलाकार शामिल थे।

अभिनेत्री जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...