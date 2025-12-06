शबाना आजमी ने शेयर किया विक्रांत मैसी के साथ बिताया 'यादगार पल'

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी अक्सर सोशल मीडिया पर दोस्त, परिवार और साथी कलाकारों के साथ बिताए गए पलों को शेयर करती रहती है। शनिवार को अभिनेत्री ने अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ तस्वीर शेयर की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "विक्रांत मैसी के साथ बिताया हुआ एक बहुत प्यारा पल मेरी फोन गैलरी में फिर दिखाई दिया।

अभिनेत्री के पोस्ट शेयर करने के बाद फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री का प्यार देखअभिनेता विक्रांत ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "मुझे आपकी वो शाम आज भी बहुत अच्छे से याद है। आपके साथ वक्त बिताना, बातें सुनना और उस ठंडी शाम में साथ बैठकर गर्मागर्म खाना खाना, ये सब सोचकर आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह पल शेयर करने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत प्यार। आपसे दोबारा मिलने का इंतजार है।"

अभिनेत्री शबाना आजमी ने कई फिल्मों में काम कर हिंदी सिनेमा में अपना नाम स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें पद्म श्री (1988) और पद्म भूषण (2012) से भी सम्मानित किया गया। शबाना के पिता मशहूर शायर और गीतकार थे और मां शौकत आजमी थिएटर की जानी-मानी कलाकार थीं।

शबाना के कुछ किस्सों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री ने बचपन में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। अभिनेत्री की मां शौकत आजमी ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी आत्मकथा 'कैफ एंड आई मेमॉयर' में बताया कि बचपन में शबाना ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी।

बताया जाता है कि एक समय में अभिनेत्री को शशि कपूर पर क्रश था। इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था।

अभिनेत्री जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी