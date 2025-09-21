मनोरंजन

'शुभो महालय'... टीना दत्ता ने शेयर किया बंगाली साड़ी में अपना पारंपरिक लुक

Sep 21, 2025, 03:41 PM

मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन और वेब सीरीज की जानी-मानी अभिनेत्री टीना दत्ता ने महालया के शुभ अवसर पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें वह पारंपरिक परिधान पहने नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन भी लिखा, जिसे उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।

तस्वीर में टीना दत्ता वाइट और रेड कलर की बंगाली साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसमें लाल बॉर्डर और छोटे-छोटे रंग-बिरंगे फूलों के डिजाइन बने हुए हैं। यह उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहे हैं। हाथों में लाल चूड़ियां हैं और उन्होंने इस साड़ी के साथ हैवी ज्वैलरी पहनी हुई है। माथे पर बिंदी और मांग में टीका है। इन सभी के साथ टीना ने अपने लुक को पूरा किया।

इस लुक में उन्होंने अन्य तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वह अलग-अलग अंदाज में कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही है।

इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''आप सभी को शुभ महालया की शुभकामनाएं। यह दिन मेरे लिए बहुत सारी यादें समेटे हुए है और मेरे दिल के बहुत करीब है। सुबह 4 बजे उठकर बिरेंद्रकृष्ण भद्राजी द्वारा महालया सुनना सुकून देने वाला होता है। मां आ रही हैं… साल का मेरा सबसे पसंदीदा समय आ गया है।''

बता दें कि महालया हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, खासकर बंगाली समुदाय के लिए। इस दिन से दुर्गा पूजा का आरंभ होता है। कहा जाता है कि महालया के दिन ही मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आती हैं, और मूर्तिकार इसी दिन उनकी प्रतिमा की आंखें बनाते हैं, जिससे वे जीवंत हो जाती हैं। यह दिन पितृ पक्ष की अमावस्या के साथ भी जुड़ा होता है, जिसमें पितरों को याद किया जाता है और उनको विदाई दी जाती है। बंगाल में इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

--आईएएनएस

पीके

