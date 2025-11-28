'शुभ लगन' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर जल्द, मेकर ने पोस्टर जारी कर किया ऐलान

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'शुभ लगन' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर जल्द होने वाला है। फिल्म के निर्माताओं ने शुक्रवार को पोस्टर जारी कर जानकारी दी।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके लिखा, "फिल्म 'शुभ लगन' के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखें कैसे दो दिलों का मिलन होता है। फिल्म 29 नवंबर, शनिवार, को शाम 5:30 बजे और 30 नवंबर, रविवार, को सुबह 9:30 बजे भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी सिनेमा पर और साथ ही दंगल प्ले ऐप पर भी।"

रफीक लतीफ शेख द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म में ऋषभ कश्यप और अपर्णा मलिक मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में शालू सिंह, मनोज टाइगर, प्रकाश जैस, माया यादव, संजय महानंद और मास्टर आर्यन बाबू अहम भूमिका निभा रहे हैं और रक्षा गुप्‍ता गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगी।

मैड्स मूवीज प्रेजेंट और वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रदीप सिंह, समीर आफताब और प्रतीक सिंह ने फिल्म का निर्माण किया है।

मेकर्स ने पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। रोमांटिक-ड्रामा भोजपुरी फिल्म ‘शुभ लगन’ के ट्रेलर में प्यार, एक्शन, और परिवारिक टकराव देखने को मिला।

3 मिनट 54 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि शुरुआत में ऋषभ कश्यप और अपर्णा मलिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और न ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की दुश्मनी दोस्ती और आखिर में प्यार में बदल जाती है।

ट्रेलर की शुरुआत शादी की बातचीत से होती है, जिसमें ऋषभ कश्यप और अपर्णा मलिक की शादी तय होती है, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, जिससे दोनों के बीच में बहस होती है, और दोनों तय करते हैं कि वे शादी नहीं करेंगे।

कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब अभिनेत्री अपना लुक चेंज करती हैं, और ऋषभ को वह पसंद आने लगती हैं, लेकिन कहानी में दोनों के घर वालों में लड़ाई होती है, जिससे दोनों के घर वाले इस रिश्ते को लेकर मना कर देते हैं।

