Shabana Azmi Instagram: शबाना आजमी ने फैंस को मिलवाया अपने 'दो अनमोल रतन' से, जानिए कौन हैं ये?

मुंबई: सिनेमा जगत में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी ने शुक्रवार को अपने दो रतन से फैंस को मिलवाया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके साथ फरहान अख्तर और उनके भतीजे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे दो अनमोल रतन, फरहान अख्तर और मेरे भतीजे, सागर आर्या।"

पोस्ट शेयर करने के बाद शबाना के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

फरहान अख्तर शबाना आजमी के सौतेले बेटे हैं। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से 1984 में शादी की थी। जावेद की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बच्चे—जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। शादी के बाद शबाना ने दोनों को सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। शबाना अक्सर सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

अभिनेत्री का करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने साल 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री को पद्म श्री (1988) और पद्म भूषण (2012) से भी सम्मानित किया गया है।

अभिनेत्री को पिछली बार स्क्रीन पर क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था। हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे कलाकार शामिल थे।

अभिनेत्री जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।