Shabana Azmi Birthday : शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर उर्मिला मातोंडकर और दिव्या दत्ता ने लुटाया प्यार

शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर उर्मिला और दिव्या ने साझा किए भावुक संदेश
Sep 18, 2025, 12:30 PM
शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर उर्मिला मातोंडकर और दिव्या दत्ता ने लुटाया प्यार

मुंबई: सिनेमा की दुनिया में अपनी सादगी और दमदार अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी गुरुवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास दिन पर फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस बीच उर्मिला मातोंडकर और दिव्या दत्ता ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भेजीं।

इंस्टाग्राम पर उर्मिला मातोंडकर ने शबाना आजमी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उन्होंने बताया कि साल 1983 में जब वह बहुत छोटी थीं, तो पहली बार शबाना से 'जानकी कुटीर' नाम की जगह पर 'मासूम' फिल्म के फोटोशूट के दौरान मिली थीं। उस समय वह बहुत घबराई हुई थीं और नर्वस थीं, लेकिन उनसे मिलने के बाद एक ऐसा रिश्ता बना, जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा।

उर्मिला ने अपने पोस्ट में लिखा, "साल 1983… जगह- 'जानकी कुटीर'। छोटी सी, घबराई हुई और नर्वस मैं, पहली बार महान शबाना आजमी से 'मासूम' फिल्म के फोटोशूट के दौरान मिली। और, फिर उसके बाद एक ऐसा रिश्ता बना, जिसमें प्यार, सम्मान, प्रशंसा, सीख, हंसी, पागलपन और न जाने क्या-क्या शामिल रहा।"

उन्होंने आगे लिखा, ''ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनके लिए मैं आपका धन्यवाद कर सकती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात के लिए कि आपने मुझे हमेशा यह याद दिलाया कि जिंदगी को हर हाल में पूरी शिद्दत से कैसे जीना चाहिए। आप हमेशा मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही हैं, स्क्रीन पर भी और निजी जिंदगी में भी। आपकी उदारता और स्नेह से जो अपनापन मिला है, वह मैं दिल से संजोती हूं। आपका मेरे जीवन में होना मेरे लिए बेहद कीमती है। जन्मदिन मुबारक हो, क्वीन।''

दूसरी ओर, दिव्या दत्ता ने भी अपने दिल के बेहद करीब इस रिश्ते को शब्दों के जरिए साझा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शबाना के साथ बिताए गए पलों का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, "मैं अपने प्यार को शब्दों में कभी भी बयां नहीं कर सकती। बस, जब से आपको बड़े पर्दे पर देखा, तभी से आप मेरी फेवरेट बन गईं। और, जब जिंदगी ने आपको मिलने और जानने का मौका दिया, तो मैं आपकी सबसे बड़ी मुरीद बन गई और हां, आपकी 'टेबल फैन' भी।"

उन्होंने आगे लिखा, "आप वाकई कमाल की इंसान हैं, शबाना दी। हर रोज आपकी कोई न कोई बात मुझमें उतरती है और मुझे प्रेरित करती है, आपकी शरारत भी उसमें शामिल है और शुक्रिया कि आपने मुझे भी उतना ही प्यार दिया, हमेशा मेरा साथ दिया और मेरा हाथ मजबूती से थामा। आप मेरे जीवन में बेहद अनमोल हैं। आपसे बहुत सारा प्यार और दिल से सम्मान। आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, शबाना जी।"

 

