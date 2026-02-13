मनोरंजन

Shaan Music Interview : महिला गायकों को डुएट में कम लाइन्स दिए जाने पर बोले शान- यह एक नया ट्रेंड बन रहा है

शान ने फीमेल सिंगर्स के कम प्रतिनिधित्व और अरिजीत के रिटायरमेंट पर जताई राय
Feb 14, 2026, 02:57 PM
मुंबई: प्लेबैक सिंगर शान ने म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि अब डुएट गानों में फीमेल सिंगर्स को मेल सिंगर्स की तुलना में कम लाइंस दी जा रही हैं, जो पहले नहीं था।

आईएएनएस से खास बातचीत में शान ने बताया, "मैं सहमत हूं, यह एक नया ट्रेंड बन रहा है। 90 के दशक में जब डुएट होते थे, तो दोनों सिंगर्स की लाइंस बराबर होती थीं। दोनों एक ही स्केल में गाते थे और गाने में दोनों की अहमियत समान होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है।"

उन्होंने इस बदलाव को इंडस्ट्री का बढ़ता फर्क बताया, जहां फीमेल वॉयस को कम महत्व दिया जा रहा है। हाल ही में कई फीमेल सिंगर्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है। श्रेया घोषाल ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में फीमेल आर्टिस्ट्स की कमी पर बात की और बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए फीमेल सॉन्गराइटर्स की जरूरत पर जोर दिया। वह मानती हैं कि महिलाओं के नजरिए को सही ढंग से दिखाने के लिए ज्यादा महिला क्रिएटिव्स की भागीदारी जरूरी है।

शान ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के फैसले पर भी टिप्पणी की। अरिजीत ने जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए घोषणा की कि वह अब नए प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने इसे 'शानदार सफर' बताया और फैंस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह म्यूजिक से पूरी तरह दूर नहीं जा रहे।

इस पर शान ने फैंस से सब्र रखने की अपील की। उन्होंने कहा, "इंटरनेट पर हर कोई अरिजीत के फैसले की अपनी-अपनी थ्योरी बना रहा है। बस थोड़ा सब्र रखें। जब सही समय आएगा, तो अरिजीत खुद बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब तक अन्य मुद्दों पर चर्चा करें।"

उन्होंने अरिजीत के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि यह उनका निजी निर्णय है।

--आईएएनएस

 

 

