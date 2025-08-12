Amazon MX Player Release: गार्जियन्स ऑफ नेशन' ट्रेलर में दिखी एक जवान के बलिदान की कहानी

मनोरंजन

Aug 12, 2025
मुंबई:  वेब सीरीज 'सेना: गार्जियन्स ऑफ नेशन' का ट्रेलर सोमवार को मेकर्स ने जारी कर दिया। इसमें एक ऐसे जवान की कहानी है, जो खुद से पहले देश सेवा को चुनता है और इसके लिए जान भी न्योछावर करने को तैयार रहता है।

इस सीरीज के ट्रेलर में कार्तिक शर्मा की कहानी है, एक नौजवान जो कैलिफोर्निया से अपने वतन लौटता है। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज होते हैं। खैर, वह पिता के खिलाफ जाकर परीक्षा देता है और कई दुश्वारियों को पार कर सेना में भर्ती हो जाता है।

पहली पोस्टिंग उसकी कश्मीर में होती है और हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उसे दुश्मन कैद कर लेता है। अब वो दुश्मन देश से कैसे वापस आता है, ये तो सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा।

इस सीरीज के 5 एपिसोड हैं। इसमें विक्रम चौहान, यशपाल शर्मा, शर्ली सेतिया और राहुल तिवारी जैसे स्टार्स हैं।

सीरीज में अपने किरदार कार्तिक शर्मा के बारे में बात करते हुए विक्रम चौहान ने कहा, "कार्तिक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आराम, परिवार और हर परिचित चीज को छोड़कर किसी बड़ी चीज की तलाश में निकल पड़ता है। उसे चित्रित करना भावनात्मक था क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया कि सच्चा साहस शोरगुल में नहीं, बल्कि शांत होकर बिना थके आगे बढ़ने में है। जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह थी उसकी शाश्वत शक्ति, वैसी ही शक्ति जो आप असली सैनिकों में देखते हैं जो अधिक बोलते नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। मुझे सच में उम्मीद है कि यह सीरीज लोगों में शायद एक ठहराव और अश्रु मिश्रित गर्व की भावना जगाएगी।"

इस सीरीज में सेना का हिस्सा रह चुके कुछ जवान भी नजर आएंगे। इनमें से कुछ एनएसजी कमांडो, कर्नल और जनरल तक रह चुके हैं।

इस सीरीज के लेखक आनंदेश्वर द्विवेदी हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, "देश के सबसे रचनात्मक दिमागों में से एक के साथ मिलकर 'सेना' बनाना, अब तक के मेरे सफर के सबसे संतोषजनक और संतुष्टिदायक अनुभवों में से एक रहा है। यह सिर्फ युद्धों या वर्दीधारी सैनिकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह पिता-पुत्र, गर्व-पछतावे और कर्तव्य की भावनात्मक कीमत के बारे में भी है। मुझे उम्मीद है कि यह दर्शकों को उसी तरह प्रभावित करेगी जैसा हम पर किया है।"

इसे द वायरल फीवर ने प्रोड्यूस किया है। अभिनव आनंद द्वारा निर्देशित ये सीरीज 13 अगस्त को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होगी।

 

 

 

