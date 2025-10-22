Konkona Sen Sharma Web Series : कोंकणा सेन अभिनय में नयापन लाती हैं : रोहन सिप्पी

मुंबई: मशहूर अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की वेब सीरीज 'सर्च : द नैना मर्डर केस' रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज को रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। यह दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस सीरीज के बारे में रोहन सिप्पी ने आईएएनएस से खास बातचीत की।

इस दौरान रोहन ने अभिनेत्री कोंकणा सेन की खूब तारीफ की और बताया कि वह सिर्फ लाइनें दोहराने सेट पर नहीं आती, वह इसमें कुछ नयापन भी अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करती हैं।

निर्देशक रोहन सिप्पी ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि चर्चाओं से अच्छी बातें निकलती हैं। एक सवाल होता है और कभी-कभी कोंकणा सेन एक ऐसा पहलू उठाती हैं, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होगा और इससे चीजें बेहतर होती हैं। इसलिए यह एक खुली किताब है और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम पाने का यही तरीका है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हर कोई योगदान दे। अभिनेता सिर्फ कागज के टुकड़े पर लिखी लाइन्स पढ़ने नहीं आ रहे हैं, हमें इसे कारगर बनाना होगा और आपको जनता को इससे भावनात्मक रूप से जोड़ना होगा।"

उन्होंने कहा, "काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अभिनेता, क्रू और सभी यह समझें कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वे कैसे मदद कर सकते हैं। सबको यह कोशिश करनी चाहिए कि वे अपना बेस्ट दें।"

इससे पहले कोंकणा सेन शर्मा ने इस सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा था कि वह आमतौर पर किरदार के लहजे और टोन में तब तक बदलाव नहीं करतीं जब तक निर्देशक उनसे कोई सुझाव न मांगते हैं।

कोंकणा सेन ने कहा, "मैं एक एक्ट्रेस के रूप में वास्तव में इस बात पर ध्यान नहीं देती कि पिच या टोन क्या होना चाहिए। मैं इसमें सहज महसूस नहीं करती और एक अभिनेता के रूप में कुल मिलाकर यह मेरी जगह नहीं है। मुझे पता था कि रोहन सिप्पी इसका निर्देशन कर रहे हैं और मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। मैं उनके साथ बहुत सहज हूं और इसलिए मैं इस किरदार को करने के लिए बहुत खुश और उत्साहित थी।"

वेब सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।